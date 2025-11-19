Молодая мама и владелица кофейни: умерла Наталья Ильенко, которая 3 месяца боролась за жизнь после удара РФ по Запорожью. ФОТО
В Запорожье умерла 28-летняя Наталья Ильенко, которая три месяца боролась за жизнь после ранения во время вражеского обстрела.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание zprz.city.
Детали трагедии
Как отмечается, трагедия произошла 18 августа 2025 года: два удара российских ракет по Днепровскому району повредили восемь многоэтажек, торговые помещения и остановку общественного транспорта.
Наталья в это время как раз открывала свою кофейню.
Осколки от ракеты сильно повредили позвоночник. Поврежден спинной мозг. Тело Натальи парализовано, она не может самостоятельно дышать", – писал тогда ее муж Максим Ильенко.
Женщина умерла, несмотря на надежды семьи
Медики боролись за жизнь женщины почти три месяца. Семья надеялась на транспортировку в столичную больницу и дальнейшую реабилитацию, но, к большому сожалению, Натальи не стало.
"Ранение оказалось несовместимым с жизнью", - сообщил муж.
Наталья Ильенко была не только предпринимательницей, но и женой и матерью, человеком, который вдохновлял своей энергией и любовью к жизни.
Ее муж и семья выражают благодарность всем, кто поддерживал их в эти тяжелые месяцы.
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