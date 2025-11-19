Молодая мама и владелица кофейни: умерла Наталья Ильенко, которая 3 месяца боролась за жизнь после удара РФ по Запорожью. ФОТО

В Запорожье умерла 28-летняя Наталья Ильенко, которая три месяца боролась за жизнь после ранения во время вражеского обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание zprz.city.

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Детали трагедии

Как отмечается, трагедия произошла 18 августа 2025 года: два удара российских ракет по Днепровскому району повредили восемь многоэтажек, торговые помещения и остановку общественного транспорта.

Наталья в это время как раз открывала свою кофейню.

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Осколки от ракеты сильно повредили позвоночник. Поврежден спинной мозг. Тело Натальи парализовано, она не может самостоятельно дышать", – писал тогда ее муж Максим Ильенко.

Женщина умерла, несмотря на надежды семьи

Медики боролись за жизнь женщины почти три месяца. Семья надеялась на транспортировку в столичную больницу и дальнейшую реабилитацию, но, к большому сожалению, Натальи не стало.

"Ранение оказалось несовместимым с жизнью", - сообщил муж.

Наталья Ильенко была не только предпринимательницей, но и женой и матерью, человеком, который вдохновлял своей энергией и любовью к жизни.

Ее муж и семья выражают благодарность всем, кто поддерживал их в эти тяжелые месяцы.

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