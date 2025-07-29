Удар РФ по Каменскому: погибла 23-летняя Диана, которая была на 7-м месяце беременности. ФОТО

Из-за удара РФ по Каменскому Днепропетровской области погибла 23-летняя Диана, которая ждала ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Свои.Кривой Рог".

"23-летняя Диана была на 7 месяце беременности. Ночью 29 июля ее убила россия, ударив баллистикой по территории роддома в Каменском. От атаки погибли три человека", - говорится в сообщении.





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Как сообщалось, ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений в Запорожье, 17 погибших и более 40 раненых. Также Цензор.НЕТ информировал об ударе РФ по Каменскому. Там есть жертвы и пострадавшие. Повреждены роддом и отделение городской больницы.