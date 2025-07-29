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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Удар РФ по Каменскому: погибла 23-летняя Диана, которая была на 7-м месяце беременности. ФОТО

Из-за удара РФ по Каменскому Днепропетровской области погибла 23-летняя Диана, которая ждала ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Свои.Кривой Рог".

"23-летняя Диана была на 7 месяце беременности. Ночью 29 июля ее убила россия, ударив баллистикой по территории роддома в Каменском. От атаки погибли три человека", - говорится в сообщении.

Погибшая в Каменском
Погибшая в Каменском

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Как сообщалось, ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений в Запорожье, 17 погибших и более 40 раненых. Также Цензор.НЕТ информировал об ударе РФ по Каменскому. Там есть жертвы и пострадавшие. Повреждены роддом и отделение городской больницы.

Автор: 

обстрел (28754) жертва (317) Днепропетровская область (4287) Криворожский район (167) Каменское (2)


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Де наші удари у відповідь по містах ворога? Скільки ще будуть гинути наши люди з причини цієї "дурнуватої гуманнсті". "Дурнувата гуманність" приводить до смерті.
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29.07.2025 15:05 Ответить
Які удари у відповідь, про що ви, ми досі транспортуємо російську нафту через Дружбу...
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29.07.2025 15:07 Ответить
Транзит ніяк не заважає знищенню россійських нацистів.
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29.07.2025 15:15 Ответить
Для дибілів, на добу Україна транспортує російської нафти на сумму еквівалентну вартості 500-та шахедів, 1 шахед кацапня чемно платить за користування трубою, інших 499 щодня відправляє українцям на наші голови.
Тільки абсолютно неадекватна або повністю ворожа влада буде займатись такою "справою" на 4-й рік війни.
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29.07.2025 15:21 Ответить
Уявляю як Ґітляр гнав совєцьку нафту в Британію. А, забув, тоді ще не було у дідів нафти там де зараз її качають, то вже потім партнери із коаліції озабочєних дали совкам технології та гроші для освоєння Сибіру
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29.07.2025 15:26 Ответить
Кожного дня йдуть наші удари. По військових заводах, нпз, нафтобазах і тд. Чи ми маємо теж по пологових бити, як рашисти? То вони нам тільки аплодуватимуть - їм їх лічинок ніскільки не жаль.
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29.07.2025 15:27 Ответить
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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29.07.2025 15:27 Ответить
Будьте прокляті рашиські варвари ,смерть злочинцю путіну ,молода жінка мала народити дитину варвари убили її і ненароджену дитину за що ? і хтось хочек з цими чортами якісь переговори вести ? це убивці ,це терористи яких треба знищувати.
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29.07.2025 15:36 Ответить
 
 