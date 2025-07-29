Удар РФ по Каменскому: погибла 23-летняя Диана, которая была на 7-м месяце беременности. ФОТО
Из-за удара РФ по Каменскому Днепропетровской области погибла 23-летняя Диана, которая ждала ребенка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Свои.Кривой Рог".
"23-летняя Диана была на 7 месяце беременности. Ночью 29 июля ее убила россия, ударив баллистикой по территории роддома в Каменском. От атаки погибли три человека", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений в Запорожье, 17 погибших и более 40 раненых. Также Цензор.НЕТ информировал об ударе РФ по Каменскому. Там есть жертвы и пострадавшие. Повреждены роддом и отделение городской больницы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки абсолютно неадекватна або повністю ворожа влада буде займатись такою "справою" на 4-й рік війни.