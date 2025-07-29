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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Удар РФ по Кам’янському: загинула 23-річна Діана, яка була на 7-му місяці вагітності. ФОТО

Через удар РФ по Кам’янському Дніпропетровської області загинула 23-річна Діана, яка чекала дитину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Свої.Кривий Ріг".

"23-річна Діана була на 7 місяці вагітності. Вночі 29 липня її вбила росія, вдаривши балістикою по території пологового у Кам'янському. Від атаки загинули три людини", - йдеться у повідомленні.

Загибла у Кам’янському
Загибла у Кам’янському

Також читайте: Після слів Трампа війська РФ вбили в Україні 22 людини. Під ударом лікарня та колонія, у Кам’янському серед загиблих - вагітна жінка, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів на Запоріжжі, 17 загиблих та понад 40 поранених. Також Цензор.НЕТ інформував про удар РФ по Кам’янському. Там є жертви і постраждалі. Пошкоджено пологовий будинок та відділення міської лікарні.

Автор: 

обстріл (30078) жертва (268) Дніпропетровська область (4077) Криворізький район (179) Кам’янське (7)


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Топ коментарі
+6
Де наші удари у відповідь по містах ворога? Скільки ще будуть гинути наши люди з причини цієї "дурнуватої гуманнсті". "Дурнувата гуманність" приводить до смерті.
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29.07.2025 15:05 Відповісти
+4
Які удари у відповідь, про що ви, ми досі транспортуємо російську нафту через Дружбу...
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29.07.2025 15:07 Відповісти
+2
Транзит ніяк не заважає знищенню россійських нацистів.
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29.07.2025 15:15 Відповісти
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Де наші удари у відповідь по містах ворога? Скільки ще будуть гинути наши люди з причини цієї "дурнуватої гуманнсті". "Дурнувата гуманність" приводить до смерті.
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29.07.2025 15:05 Відповісти
Які удари у відповідь, про що ви, ми досі транспортуємо російську нафту через Дружбу...
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29.07.2025 15:07 Відповісти
Транзит ніяк не заважає знищенню россійських нацистів.
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29.07.2025 15:15 Відповісти
Для дибілів, на добу Україна транспортує російської нафти на сумму еквівалентну вартості 500-та шахедів, 1 шахед кацапня чемно платить за користування трубою, інших 499 щодня відправляє українцям на наші голови.
Тільки абсолютно неадекватна або повністю ворожа влада буде займатись такою "справою" на 4-й рік війни.
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29.07.2025 15:21 Відповісти
Уявляю як Ґітляр гнав совєцьку нафту в Британію. А, забув, тоді ще не було у дідів нафти там де зараз її качають, то вже потім партнери із коаліції озабочєних дали совкам технології та гроші для освоєння Сибіру
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29.07.2025 15:26 Відповісти
Кожного дня йдуть наші удари. По військових заводах, нпз, нафтобазах і тд. Чи ми маємо теж по пологових бити, як рашисти? То вони нам тільки аплодуватимуть - їм їх лічинок ніскільки не жаль.
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29.07.2025 15:27 Відповісти
Ні по яких НПЗ наші давно не б'ють, домовились про це в Стамбулі. А русня не чіпає зельца і банду.
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29.07.2025 16:08 Відповісти
Вже давно знову б'ють. З тих пір як кацапня стала бити знову по нашій енергетиці. Повертайтесь з луни на землю, тут за вашої відсутності багато чого змінилося.
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29.07.2025 16:15 Відповісти
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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29.07.2025 15:27 Відповісти
Будьте прокляті рашиські варвари ,смерть злочинцю путіну ,молода жінка мала народити дитину варвари убили її і ненароджену дитину за що ? і хтось хочек з цими чортами якісь переговори вести ? це убивці ,це терористи яких треба знищувати.
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29.07.2025 15:36 Відповісти
Країна потужних терпил-суїцидників
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29.07.2025 15:59 Відповісти
Може це після слів зеленського?
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29.07.2025 15:59 Відповісти
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29.07.2025 16:06 Відповісти
Зельц гарантує відсутність ракет, щоб ударити у відповідь по рашистських тилах.
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29.07.2025 16:07 Відповісти
Покажіть Трампу.

І дивіться самі - ті, хто закликає повірити, що рашисти більше не нападуть, якщо виконати їх вимоги.
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29.07.2025 16:16 Відповісти
 
 