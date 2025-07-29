Удар РФ по Кам’янському: загинула 23-річна Діана, яка була на 7-му місяці вагітності. ФОТО
Через удар РФ по Кам’янському Дніпропетровської області загинула 23-річна Діана, яка чекала дитину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Свої.Кривий Ріг".
"23-річна Діана була на 7 місяці вагітності. Вночі 29 липня її вбила росія, вдаривши балістикою по території пологового у Кам'янському. Від атаки загинули три людини", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів на Запоріжжі, 17 загиблих та понад 40 поранених. Також Цензор.НЕТ інформував про удар РФ по Кам’янському. Там є жертви і постраждалі. Пошкоджено пологовий будинок та відділення міської лікарні.
Топ коментарі
+6 Jolli Rabbit
показати весь коментар29.07.2025 15:05 Відповісти Посилання
+4 Владислав Александрович #602971
показати весь коментар29.07.2025 15:07 Відповісти Посилання
+2 Jolli Rabbit
показати весь коментар29.07.2025 15:15 Відповісти Посилання
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Тільки абсолютно неадекватна або повністю ворожа влада буде займатись такою "справою" на 4-й рік війни.
І дивіться самі - ті, хто закликає повірити, що рашисти більше не нападуть, якщо виконати їх вимоги.