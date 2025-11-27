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Новости Фото Обстрелы Запорожской области
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Сутки в Запорожской области: под постоянными обстрелами населенные пункты трех районов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оккупанты не прекращают обстрелы мирных населенных пунктов Запорожской области. Армия РФ нанесла удары авиацией, артиллерией и FPV-дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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За последние сутки российские войска нанесли:

  • 9 авиаударов,

  • применили 331 беспилотный летательный аппарат (преимущественно FPV),

  • осуществили 243 артиллерийских обстрела,

  • 7 раз ударили из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Под огненным ударом армии РФ оказались населенные пункты трех районов:

  • Запорожский район: Новое Поле, Новониколаевка, Червоноднепровка, Новояковлевка;
  • Васильевский район: Степногорск, Приморское, Щербаки;
  • Пологовский район: Гуляйполе, Орехово, Воздвижовка, Тернуватое, Рождественка, Новоандреевка, Преображенка, Солодкое, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривное, Белогорье, Высокое, Затишье и Доброполье.

Село Новояковлевка оккупационные войска атаковали FPV-дроном. В результате ранения получила 71-летняя женщина.

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Последствия вражеских обстрелов

Оккупанты атакуют мирные села Запорожской области
Оккупанты атакуют мирные села Запорожской области
Оккупанты атакуют мирные села Запорожской области
Оккупанты атакуют мирные села Запорожской области

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Запорожская область (4430) Запорожский район (597) Новояковлевка (3)
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