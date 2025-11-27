Сутки в Запорожской области: под постоянными обстрелами населенные пункты трех районов. ФОТОРЕПОРТАЖ
Оккупанты не прекращают обстрелы мирных населенных пунктов Запорожской области. Армия РФ нанесла удары авиацией, артиллерией и FPV-дронами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
За последние сутки российские войска нанесли:
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9 авиаударов,
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применили 331 беспилотный летательный аппарат (преимущественно FPV),
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осуществили 243 артиллерийских обстрела,
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7 раз ударили из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Под огненным ударом армии РФ оказались населенные пункты трех районов:
- Запорожский район: Новое Поле, Новониколаевка, Червоноднепровка, Новояковлевка;
- Васильевский район: Степногорск, Приморское, Щербаки;
- Пологовский район: Гуляйполе, Орехово, Воздвижовка, Тернуватое, Рождественка, Новоандреевка, Преображенка, Солодкое, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривное, Белогорье, Высокое, Затишье и Доброполье.
Село Новояковлевка оккупационные войска атаковали FPV-дроном. В результате ранения получила 71-летняя женщина.
Последствия вражеских обстрелов
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