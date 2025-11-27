Сутки в Запорожской области: под постоянными обстрелами населенные пункты трех районов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оккупанты не прекращают обстрелы мирных населенных пунктов Запорожской области. Армия РФ нанесла удары авиацией, артиллерией и FPV-дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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За последние сутки российские войска нанесли:

9 авиаударов,

применили 331 беспилотный летательный аппарат (преимущественно FPV),

осуществили 243 артиллерийских обстрела,

7 раз ударили из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Под огненным ударом армии РФ оказались населенные пункты трех районов:

Запорожский район: Новое Поле, Новониколаевка, Червоноднепровка, Новояковлевка;

Васильевский район: Степногорск, Приморское, Щербаки;

Пологовский район: Гуляйполе, Орехово, Воздвижовка, Тернуватое, Рождественка, Новоандреевка, Преображенка, Солодкое, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривное, Белогорье, Высокое, Затишье и Доброполье.

Село Новояковлевка оккупационные войска атаковали FPV-дроном. В результате ранения получила 71-летняя женщина.

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Последствия вражеских обстрелов









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