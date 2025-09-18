Россия атаковала Нежин: погиб спасатель ГСЧС, еще двое ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 17 сентября российские войска атаковали город Нежин Черниговской области дронами-камикадзе. В результате удара погиб спасатель ГСЧС.
Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Цинично и жестоко: в день спасателя - по спасателям. К сожалению, 45-летний чрезвычайник погиб от полученных травм", - отметил он.
По данным ГСЧС, оккупанты нанесли повторный удар по пожарному автомобилю, который прибыл на место предыдущего обстрела. Погиб мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Гула.
Еще двое спасателей, 36-летний и 31-летний мужчины, получили ранения.
