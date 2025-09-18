РУС
Новости Обстрелы Черниговщины
866 2

Россия атаковала Нежин: погиб спасатель ГСЧС, еще двое ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 17 сентября российские войска атаковали город Нежин Черниговской области дронами-камикадзе. В результате удара погиб спасатель ГСЧС.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

атака на Нежин
Фото: ГСЧС

"Цинично и жестоко: в день спасателя - по спасателям. К сожалению, 45-летний чрезвычайник погиб от полученных травм", - отметил он.

По данным ГСЧС, оккупанты нанесли повторный удар по пожарному автомобилю, который прибыл на место предыдущего обстрела. Погиб мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Гула.

нежин
Фото: ГСЧС
нежин
Фото: ГСЧС

Еще двое спасателей, 36-летний и 31-летний мужчины, получили ранения.

Автор: 

Нежин (79) обстрел (29585) Черниговская область (1263) Нежинский район (16)
Сортировать:
18.09.2025 10:36 Ответить
Одужання нашим рятівникам ,та вічна памʼять загиблому Герою !!
18.09.2025 11:39 Ответить
 
 