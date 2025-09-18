РФ выпустила 75 БПЛА по Украине. 48 целей обезврежено, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 18 сентября российские оккупанты выпустили по Украине 75 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Так, фиксировались пуски ударных БпЛА Shahed, Гербера и других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, более 40 из них - шахеды.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны", - говорится в сообщении.

Один вражеский БпЛА - в воздухе.



Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 6 локациях.

Читайте: Зеленский о первых пакетах помощи Украине, приобретенных союзниками из НАТО: Будут ракеты для Patriot и HIMARS