РФ выпустила 75 БПЛА по Украине. 48 целей обезврежено, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 18 сентября российские оккупанты выпустили по Украине 75 беспилотников различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Так, фиксировались пуски ударных БпЛА Shahed, Гербера и других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, более 40 из них - шахеды.
"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны", - говорится в сообщении.
Один вражеский БпЛА - в воздухе.
Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 6 локациях.
