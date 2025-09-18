РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10345 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
625 3

РФ выпустила 75 БПЛА по Украине. 48 целей обезврежено, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 18 сентября 2025 года. Сколько целей сбито?

В ночь на 18 сентября российские оккупанты выпустили по Украине 75 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Так, фиксировались пуски ударных БпЛА Shahed, Гербера и других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, более 40 из них - шахеды.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны", - говорится в сообщении.

Один вражеский БпЛА - в воздухе.

Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 6 локациях.

Читайте: Зеленский о первых пакетах помощи Украине, приобретенных союзниками из НАТО: Будут ракеты для Patriot и HIMARS

Атака шахидов 18 сентября 2025 года. Сколько целей сбито?

Автор: 

обстрел (29585) ПВО (3119) Воздушные силы (2680)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось дуже мало їх останнім часом.
Накопичують на зиму?
показать весь комментарий
18.09.2025 09:16 Ответить
Не про всі пишуть просто.Літають цілий день.
показать весь комментарий
18.09.2025 09:20 Ответить
 
 