РФ випустила 75 БпЛА по Україні. 48 цілей знешкоджено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 18 вересня 2025 року. Скільки цілей збито?

У ніч на 18 вересня російські окупанти випустили по Україні 75 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Так, фіксувалися пуски ударних БпЛА Shahed, Гербера та інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., понад 40 із них – шахеди.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни", - йдеться в повідомленні.

Один ворожий БпЛА - в повітрі.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Читайте: Зеленський про перші пакети допомоги Україні, придбані союзниками з НАТО: Будуть ракети для Patriot і HIMARS

обстріл (30922) ППО (3565) Повітряні сили (3021)
Щось дуже мало їх останнім часом.
Накопичують на зиму?
18.09.2025 09:16 Відповісти
Не про всі пишуть просто.Літають цілий день.
18.09.2025 09:20 Відповісти
 
 