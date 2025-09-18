РФ випустила 75 БпЛА по Україні. 48 цілей знешкоджено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 18 вересня російські окупанти випустили по Україні 75 безпілотників різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Так, фіксувалися пуски ударних БпЛА Shahed, Гербера та інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., понад 40 із них – шахеди.
"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни", - йдеться в повідомленні.
Один ворожий БпЛА - в повітрі.
Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 6 локаціях.
