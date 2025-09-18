Росія атакувала Ніжин: загинув рятувальник ДСНС, ще двоє поранені. ФОТОрепортаж
Увечері 17 вересня російські війська атакували місто Ніжин Чернігівської області дронами-камікадзе. Унаслідок удару загинув рятувальник ДСНС.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Цинічно і жорстоко: у день рятівника - по рятувальниках. На жаль, 45-річний надзвичайник загинув від отриманих травм", - зазначив він.
За даними ДСНС, окупанти завдали повторного удару по пожежному автомобілю, який прибув на місце попереднього обстрілу. Загинув майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Гула.
Ще двоє рятувальників, 36-річний та 31-річний чоловіки, отримали поранення.
