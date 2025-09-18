Доба на Донеччині: 2 людини загинули, 11 - поранено, також знищені будинки, автівки, адмінбудівлі. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська обстріляли 3 райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Добропіллі пошкоджено 2 приватні будинки і багатоповерхівку; у Криворіжжі — будинок.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено будинок і 3 дачі; у Яцьківці — 2 будинки. У Райгородку Миколаївської ТГ пошкоджено 4 будинки; у Донецькому — 2 будинки і гараж; у Малинівці — будинок; у Никонорівці — літню кухню і авто; у Рай-Олександрівці — інфраструктуру. У Краматорську пошкоджено будинок і авто. В Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівку та інфраструктуру. У Новодонецькому поранено 3 людини, пошкоджено 3 будинки, 4 гаражі і 3 автомобілі; в Іверському пошкоджено склад. В Андріївці пошкоджено господарчу споруду і автівку. У Дружківці поранено 5 людей. У Костянтинівці 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 26 приватних будинків, 6 багатоповерхівок і адмінбудівлю.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки. Всього за добу росіяни 44 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 223 людини, із них 36 дітей.

















