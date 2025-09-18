УКР
Воїни 425 штурмового полку "Скеля" полонили 17 російських загарбників. ВIДЕО

Штурмова група росіян потрапила в пастку бійців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Українські воїни під час бойового виходу взяли в полон 17 окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Після "труби" до Куп’янська полонені окупанти радять військовим РФ "не вестись на всякую х#йню" від своїх командирів. ВIДЕО 18+

армія рф (18737) полон (1653) росія (67792) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (16)
Дякую Войни за Вашу воінську працю,мужність та професійність. Це є шанс для наших полонених повернутися до України,до своїх родин!!! Бережи Вас Бог!!!
18.09.2025 10:45 Відповісти
На вид простые работяги-строители, даже бомжи, как им удается постоянно двигать линию фронта?
18.09.2025 10:54 Відповісти
Так, профі там і не пахне. Тіки треба пам'ятати - шо у рашистів у десяткі разів більше дронів, снарядів, ракет, кабів, ребів - та всього. А в Україні - тіки брехня від людини котра по Констітуції України повинена захищати свою(хоча Україна ніколи не була своєю для цього покидька) країну.
18.09.2025 11:02 Відповісти
 
 