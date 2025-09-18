Воїни 425 штурмового полку "Скеля" полонили 17 російських загарбників. ВIДЕО
Штурмова група росіян потрапила в пастку бійців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Українські воїни під час бойового виходу взяли в полон 17 окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
