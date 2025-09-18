Сутки в Донецкой области: 2 человека погибли, 11 - ранены, также уничтожены дома, автомобили, административные здания. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Доброполье повреждены 2 частных дома и многоэтажка; в Криворожье - дом.

Краматорский район

В Лимане повреждены дом и 3 дачи; в Яцковке - 2 дома. В Райгородке Николаевской ТГ повреждены 4 дома; в Донецком - 2 дома и гараж; в Малиновке - дом; в Никоноровке - летняя кухня и авто; в Рай-Александровке - инфраструктура. В Краматорске повреждены дом и авто. В Александровке повреждены админздание, многоэтажка и инфраструктура. В Новодонецком ранены 3 человека, повреждены 3 дома, 4 гаража и 3 автомобиля; в Иверском поврежден склад. В Андреевке повреждена хозяйственная постройка и автомобиль. В Дружковке ранены 5 человек. В Константиновке 2 человека погибли и 3 ранены, повреждены 26 частных домов, 6 многоэтажек и админздание.

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома. Всего за сутки россияне 44 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. Эвакуированы 223 человека, из них 36 детей.

















