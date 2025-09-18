РУС
Воины 425 штурмового полка "Скала" взяли в плен 17 российских захватчиков. ВИДЕО

Штурмовая группа россиян попала в ловушку бойцов 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Украинские воины во время боевого выхода взяли в плен 17 оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

армия РФ (20585) плен (2701) россия (97231) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (16)
Дякую Войни за Вашу воінську працю,мужність та професійність. Це є шанс для наших полонених повернутися до України,до своїх родин!!! Бережи Вас Бог!!!
18.09.2025 10:45 Ответить
На вид простые работяги-строители, даже бомжи, как им удается постоянно двигать линию фронта?
18.09.2025 10:54 Ответить
Так, профі там і не пахне. Тіки треба пам'ятати - шо у рашистів у десяткі разів більше дронів, снарядів, ракет, кабів, ребів - та всього. А в Україні - тіки брехня від людини котра по Констітуції України повинена захищати свою(хоча Україна ніколи не була своєю для цього покидька) країну.
18.09.2025 11:02 Ответить
а ты думаешь у нас рексы там? особенно в скале? такие же мобики работяги
18.09.2025 11:11 Ответить
Майже всю "еліту" совдепії переколбасили СОУ при Залужному, в основному в перші місяці вторгнення. А зараз багато м'яса та багато снарядів
18.09.2025 11:23 Ответить
Прості УБИВЦІ *********** з московії, вдерлися в Україну, щоб підзаробити деньох на смертях Українців!!!
РигоАнали з ВРУ, задоволені наслідком своїх дій проти України!!
Бойко і шуфрич з кузьмуком та єжель і сівкович, можуть на пальцях пояснити про заробітчан, іванющенка-мертвечука!!
18.09.2025 11:39 Ответить
Наврадше це мобікі, або строковики, або навіть бусіфіковані.
- Це ,( ясна річ бідняки), яки вирішили зіграти в азартну ігру під назвою "пронєсет - не пронєсет".
18.09.2025 11:21 Ответить
Не "Скеля", а "Скала". Таке враження, що використоввється не власна назва частини, а переклад за допомогою Гугл-перекладача з ізіка на мовв.
18.09.2025 11:27 Ответить
 
 