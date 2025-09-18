Воины 425 штурмового полка "Скала" взяли в плен 17 российских захватчиков. ВИДЕО
Штурмовая группа россиян попала в ловушку бойцов 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Украинские воины во время боевого выхода взяли в плен 17 оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.
РигоАнали з ВРУ, задоволені наслідком своїх дій проти України!!
Бойко і шуфрич з кузьмуком та єжель і сівкович, можуть на пальцях пояснити про заробітчан, іванющенка-мертвечука!!
- Це ,( ясна річ бідняки), яки вирішили зіграти в азартну ігру під назвою "пронєсет - не пронєсет".