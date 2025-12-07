Знищено 4 ракети із 5, знешкоджено 175 ворожих дронів, є влучання на 14 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 7 грудня 2025 року противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чим РФ била по Україні?

Зазначається, що загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 246 засобів повітряного нападу – 5 балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів. Серед них:

241 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим (близько 150 із них – "шахеди");

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків: Тамбовська обл. – рф);

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Курська обл. – рф).

Також читайте: Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося збити українській ППО?

За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 179 повітряних цілей:

175 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Читайте: По всій Україні оголошували повітряну тривогу: на Кременчук летіла швидкісна ціль (оновлено)

Також повідомляється, що зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!