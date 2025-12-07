РУС
Новости Результат работы ПВО
947 4

Уничтожены 4 ракеты из 5, обезврежено 175 вражеских дронов, есть попадания на 14 локациях, - Воздушные силы

Работа ПВО на 7 декабря

В ночь на 7 декабря 2025 года противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем РФ била по Украине?

Отмечается, что в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 246 средств воздушного нападения – 5 баллистических ракет и 241 БПЛА различных типов. Среди них:

  • 241 ударный БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) из направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ТОТ АР Крым (около 150 из них – "шахиды");
  • 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков: Тамбовская обл. – РФ);
  • 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Курская обл. – РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось сбить украинской ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 179 воздушных целей:

  • 175 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
  • 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Также сообщается, что зафиксировано попадание 65 ударных БПЛА на 14 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

Шана нашім військовим! Дякуєм.
07.12.2025 09:36 Ответить
А де відповідь по кацапстану ?ворог розуміє тільки силу ,та і знищувати рашиських воєних злочинців включаючи найкривавішого в світі терориста путіна ось де малиб спец. служби чим зайнятись .
07.12.2025 09:48 Ответить
Тим часом ворог впроваджує нові функції та тактику застосування ударних БпЛА "Герань" (Шахед). Борти ворог оснащує відеокамерами та китайськими меш-модемами для створення децентралізованих меш-мереж між бортами зграї Гераней/Гербер в повітрі, з шлюзами в інтернет для передачі телеметрії та відеозображень операторам, які дислокуються на відстанях порядку сотен кілометрів і керують Геранями, що атакують наші обʼєкти.
У зграях атакуючих Гераней зʼявляються спеціалізовані борти, оснащені ракетами "повітря-повітря", імовірно призначених для атаки наших винищувачів, гелікоптерів та легкомоторної авіації ППО під час відбиття повітряних атак.
07.12.2025 10:19 Ответить
Р-60 і Р-73 на шахедах - це уже новий рівень застосування БпЛА. Адже можуть "навчити" шахеди вести маневрені бої...
07.12.2025 10:30 Ответить
 
 