Уничтожены 4 ракеты из 5, обезврежено 175 вражеских дронов, есть попадания на 14 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 7 декабря 2025 года противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Чем РФ била по Украине?

Отмечается, что в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 246 средств воздушного нападения – 5 баллистических ракет и 241 БПЛА различных типов. Среди них:

241 ударный БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) из направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ТОТ АР Крым (около 150 из них – "шахиды");

3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков: Тамбовская обл. – РФ);

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Курская обл. – РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось сбить украинской ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 179 воздушных целей:

175 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Также сообщается, что зафиксировано попадание 65 ударных БПЛА на 14 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!