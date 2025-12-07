Уничтожены 4 ракеты из 5, обезврежено 175 вражеских дронов, есть попадания на 14 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 7 декабря 2025 года противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем РФ била по Украине?
Отмечается, что в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 246 средств воздушного нападения – 5 баллистических ракет и 241 БПЛА различных типов. Среди них:
- 241 ударный БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) из направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ТОТ АР Крым (около 150 из них – "шахиды");
- 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков: Тамбовская обл. – РФ);
- 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Курская обл. – РФ).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что удалось сбить украинской ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 179 воздушных целей:
- 175 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
- 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
- 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.
Также сообщается, что зафиксировано попадание 65 ударных БПЛА на 14 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У зграях атакуючих Гераней зʼявляються спеціалізовані борти, оснащені ракетами "повітря-повітря", імовірно призначених для атаки наших винищувачів, гелікоптерів та легкомоторної авіації ППО під час відбиття повітряних атак.