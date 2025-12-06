1 099 2
Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером субботы, 6 декабря, российские войска запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда движутся вражеские дроны
В 17:04 ВС сообщили:
- Чернигов - БПЛА в направлении города.
- БПЛА в Днепропетровской области курсом на запад.
БПЛА на Сумщине курсом на Черниговскую область, - сообщалось в 18:21.
БПЛА на границе Харьковской и Полтавской областей в южном направлении, - сообщалось в 18:46.
В 19:29 ВС сообщили:
- БПЛА на севере Сумской области курсом на Шостку.
- БПЛА на юге Сумской области курсом на Полтавскую область.
- БПЛА на севере Черниговской области курсом на Репки.
Впоследствии ВС сообщили:
- БПЛА с востока на Сумы;
- БПЛА на Полтаву, Кременчуг;
- Группа БПЛА на севере Черниговской области юго-западным курсом;
- Группа БПЛА в Сумской области курсом на Черниговскую/Полтавскую области;
- Группа БПЛА на севере Черкасской области курсом на Киевскую область;
- Группа БПЛА на юге Киевской области курсом на запад;
- БПЛА в Запорожье курсом на Вольнянск;
- Киевская область - БПЛА курсом на Васильков.
В 22:44 ВС сообщили:
- БПЛА на Полтавскую область из Сумской области.
- Киевская область: БПЛА на Васильков, Кагарлык, Обухов, Белую Церковь, Мироновку.
- Группа БПЛА с востока на север Донецкой области.
Обновление о движении вражеских дронов
В 23:38 ВС сообщили:
- БПЛА в Херсонской области курсом на Николаевщину.
- БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину.
- БПЛА на Полтавщине курсом на юго-запад.
- БПЛА в Донецкой области курсом на север.
- БПЛА в Днепропетровской области курсом на запад.
В 23:43 ВС сообщили:
- Группа БПЛА на юге Николаевщины курсом на Одесщину.
- БПЛА на севере Винницкой области курсом на Киевщину.
- БПЛА в Житомирской области курсом на Киевщину.
https://t.me/rlsradar/70507
Їх тактика така, вони йдуть з початку на висоті 400-300 м, потім йде зниження на висоту 200-150 м, тому їх дуже важко фіксувати локаційно.
Через Буринь вже пройшло до 5-6 шахідів, але локаційно жодного, ймовірно вони теж підуть на атаку по Фастову, моя думка.