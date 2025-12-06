РУС
1 099 2

Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером субботы, 6 декабря, российские войска запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда движутся вражеские дроны 

В 17:04 ВС сообщили:

  • Чернигов - БПЛА в направлении города.
  • БПЛА в Днепропетровской области курсом на запад.

БПЛА на Сумщине курсом на Черниговскую область, - сообщалось в 18:21.

БПЛА на границе Харьковской и Полтавской областей в южном направлении, - сообщалось в 18:46.

В 19:29 ВС сообщили:

  • БПЛА на севере Сумской области курсом на Шостку.
  • БПЛА на юге Сумской области курсом на Полтавскую область.
  • БПЛА на севере Черниговской области курсом на Репки.

Впоследствии ВС сообщили:

  • БПЛА с востока на Сумы;
  • БПЛА на Полтаву, Кременчуг;
  • Группа БПЛА на севере Черниговской области юго-западным курсом;
  • Группа БПЛА в Сумской области курсом на Черниговскую/Полтавскую области;
  • Группа БПЛА на севере Черкасской области курсом на Киевскую область;
  • Группа БПЛА на юге Киевской области курсом на запад;
  • БПЛА в Запорожье курсом на Вольнянск;
  • Киевская область - БПЛА курсом на Васильков.

В 22:44 ВС сообщили:

  • БПЛА на Полтавскую область из Сумской области.
  • Киевская область: БПЛА на Васильков, Кагарлык, Обухов, Белую Церковь, Мироновку.
  • Группа БПЛА с востока на север Донецкой области.

Обновление о движении вражеских дронов

В 23:38 ВС сообщили:

  • БПЛА в Херсонской области курсом на Николаевщину.
  • БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину.
  • БПЛА на Полтавщине курсом на юго-запад.
  • БПЛА в Донецкой области курсом на север.
  • БПЛА в Днепропетровской области курсом на запад.

В 23:43 ВС сообщили:

  • Группа БПЛА на юге Николаевщины курсом на Одесщину.
  • БПЛА на севере Винницкой области курсом на Киевщину.
  • БПЛА в Житомирской области курсом на Киевщину.

https://t.me/rlsradar △ Конотопський Вартовий

https://t.me/rlsradar/70507

Їх тактика така, вони йдуть з початку на висоті 400-300 м, потім йде зниження на висоту 200-150 м, тому їх дуже важко фіксувати локаційно.

Через Буринь вже пройшло до 5-6 шахідів, але локаційно жодного, ймовірно вони теж підуть на атаку по Фастову, моя думка.
06.12.2025 23:28 Ответить
 
 