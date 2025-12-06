Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером субботы, 6 декабря, российские войска запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда движутся вражеские дроны

В 17:04 ВС сообщили:

Чернигов - БПЛА в направлении города.

БПЛА в Днепропетровской области курсом на запад.

БПЛА на Сумщине курсом на Черниговскую область, - сообщалось в 18:21.

БПЛА на границе Харьковской и Полтавской областей в южном направлении, - сообщалось в 18:46.

В 19:29 ВС сообщили:

БПЛА на севере Сумской области курсом на Шостку.

БПЛА на юге Сумской области курсом на Полтавскую область.

БПЛА на севере Черниговской области курсом на Репки.

Впоследствии ВС сообщили:

БПЛА с востока на Сумы;

БПЛА на Полтаву, Кременчуг;

Группа БПЛА на севере Черниговской области юго-западным курсом;

Группа БПЛА в Сумской области курсом на Черниговскую/Полтавскую области;

Группа БПЛА на севере Черкасской области курсом на Киевскую область;

Группа БПЛА на юге Киевской области курсом на запад;

БПЛА в Запорожье курсом на Вольнянск;

Киевская область - БПЛА курсом на Васильков.

В 22:44 ВС сообщили:

БПЛА на Полтавскую область из Сумской области.

Киевская область: БПЛА на Васильков, Кагарлык, Обухов, Белую Церковь, Мироновку.

Группа БПЛА с востока на север Донецкой области.

Обновление о движении вражеских дронов

В 23:38 ВС сообщили:

БПЛА в Херсонской области курсом на Николаевщину.

БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину.

БПЛА на Полтавщине курсом на юго-запад.

БПЛА в Донецкой области курсом на север.

БПЛА в Днепропетровской области курсом на запад.

В 23:43 ВС сообщили:

Группа БПЛА на юге Николаевщины курсом на Одесщину.

БПЛА на севере Винницкой области курсом на Киевщину.

БПЛА в Житомирской области курсом на Киевщину.

