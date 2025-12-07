Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 6 грудня, російські війська запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Куди рухаються ворожі дрони

О 17:04 ПС повідомили:

Чернігів - БпЛА в напрямку міста.

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід.

БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину, - повідомлялося о 18:21.

БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини в південному напрямку, - повідомлялося о 18:46.

О 19:29 ПС повідомили:

БпЛА на півночі Сумщини курсом на Шостку.

БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.

БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Ріпки.

Згодом ПС повідомили:

БпЛА зі сходу на Суми;

БпЛА на Полтаву, Кременчук;

Група БпЛА на півночі Чернігівщини південно-західним курсом;

Група БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину/Полтавщину;

Група БпЛА на півночі Черкащини курсом на Київщину;

Група БпЛА на півдні Київщини курсом на захід;

БпЛА на Запоріжжі курсом на Вільнянськ;

Київщина - БпЛА курсом на Васильків.

О 22:44 ПС повідомили:

БпЛА на Полтавщину з Сумщини.

Київщина: БпЛА на Васильків, Кагарлик, Обухів, Білу Церкву, Миронівку.

Група БпЛА зі сходу на північ Донеччини.

Оновлення щодо руху ворожих дронів

О 23:38 ПС повідомили:

БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

БпЛА на Полтавщині курсом на південий захід.

БпЛА на Донеччині курсом на північ.

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід.

О 23:43 ПС повідомили:

Група БпЛА на півдні Миколаївщини курсом на Одещину.

БпЛА на півночі Вінничини курсом на Київщину.

БпЛА на Житомирщині курсом на Київщину.

Оновлення

О 00:24 ПС повідомили:

Група БпЛА на півдні Миколаївщини курсом на північний захід.

Група БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини курсом на Вінниччину.

Група БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

Група БпЛА на Полтавщині курсом на південь.

Група БпЛА на півночі Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.

Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста.

Дніпропетровщина - група БпЛА курсом на захід.

О 00:45 повідомлялося про рух дронів в напрямку міста Кременчук.

О 01:37 ПС повідомили:

Нова група БпЛА на Сумщині - курсом на Полтавщину.

Група БпЛА на Полтавщині - курсом на Кременчук.

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