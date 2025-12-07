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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері суботи, 6 грудня, російські війська запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Куди рухаються ворожі дрони 

О 17:04 ПС повідомили:

  • Чернігів - БпЛА в напрямку міста.
  • БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід.

БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину, - повідомлялося о 18:21.

БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини в південному напрямку, - повідомлялося о 18:46.

О 19:29 ПС повідомили:

  • БпЛА на півночі Сумщини курсом на Шостку.
  • БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Ріпки.

Згодом ПС повідомили:

  • БпЛА зі сходу на Суми;
  • БпЛА на Полтаву, Кременчук;
  • Група БпЛА на півночі Чернігівщини південно-західним курсом;
  • Група БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину/Полтавщину;
  • Група БпЛА на півночі Черкащини курсом на Київщину;
  • Група БпЛА на півдні Київщини курсом на захід;
  • БпЛА на Запоріжжі курсом на Вільнянськ;
  • Київщина - БпЛА курсом на Васильків.

О 22:44 ПС повідомили:

  • БпЛА на Полтавщину з Сумщини.
  • Київщина: БпЛА на Васильків, Кагарлик, Обухів, Білу Церкву, Миронівку.
  • Група БпЛА зі сходу на північ Донеччини.

Оновлення щодо руху ворожих дронів

О 23:38 ПС повідомили:

  • БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
  • БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на Полтавщині курсом на південий захід.
  • БпЛА на Донеччині курсом на північ.
  • БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід.

О 23:43 ПС повідомили:

  • Група БпЛА на півдні Миколаївщини курсом на Одещину.
  • БпЛА на півночі Вінничини курсом на Київщину.
  • БпЛА на Житомирщині курсом на Київщину.

Оновлення

О 00:24 ПС повідомили:

  • Група БпЛА на півдні Миколаївщини курсом на північний захід.
  • Група БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини курсом на Вінниччину.
  • Група БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
  • Група БпЛА на Полтавщині курсом на південь.
  • Група БпЛА на півночі Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.
  • Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста.
  • Дніпропетровщина - група БпЛА курсом на захід.

О 00:45 повідомлялося про рух дронів в напрямку міста Кременчук. 

О 01:37 ПС повідомили:

  • Нова група БпЛА на Сумщині - курсом на Полтавщину.
  • Група БпЛА на Полтавщині - курсом на Кременчук.

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