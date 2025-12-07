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Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 6 грудня, російські війська запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Куди рухаються ворожі дрони
О 17:04 ПС повідомили:
- Чернігів - БпЛА в напрямку міста.
- БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід.
БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину, - повідомлялося о 18:21.
БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини в південному напрямку, - повідомлялося о 18:46.
О 19:29 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі Сумщини курсом на Шостку.
- БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.
- БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Ріпки.
Згодом ПС повідомили:
- БпЛА зі сходу на Суми;
- БпЛА на Полтаву, Кременчук;
- Група БпЛА на півночі Чернігівщини південно-західним курсом;
- Група БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину/Полтавщину;
- Група БпЛА на півночі Черкащини курсом на Київщину;
- Група БпЛА на півдні Київщини курсом на захід;
- БпЛА на Запоріжжі курсом на Вільнянськ;
- Київщина - БпЛА курсом на Васильків.
О 22:44 ПС повідомили:
- БпЛА на Полтавщину з Сумщини.
- Київщина: БпЛА на Васильків, Кагарлик, Обухів, Білу Церкву, Миронівку.
- Група БпЛА зі сходу на північ Донеччини.
Оновлення щодо руху ворожих дронів
О 23:38 ПС повідомили:
- БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
- БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
- БпЛА на Полтавщині курсом на південий захід.
- БпЛА на Донеччині курсом на північ.
- БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід.
О 23:43 ПС повідомили:
- Група БпЛА на півдні Миколаївщини курсом на Одещину.
- БпЛА на півночі Вінничини курсом на Київщину.
- БпЛА на Житомирщині курсом на Київщину.
Оновлення
О 00:24 ПС повідомили:
- Група БпЛА на півдні Миколаївщини курсом на північний захід.
- Група БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини курсом на Вінниччину.
- Група БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
- Група БпЛА на Полтавщині курсом на південь.
- Група БпЛА на півночі Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.
- Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста.
- Дніпропетровщина - група БпЛА курсом на захід.
О 00:45 повідомлялося про рух дронів в напрямку міста Кременчук.
О 01:37 ПС повідомили:
- Нова група БпЛА на Сумщині - курсом на Полтавщину.
- Група БпЛА на Полтавщині - курсом на Кременчук.
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