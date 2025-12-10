Враг обстрелял три района Днепропетровщины: погиб мужчина, есть раненые (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на среду, 10 декабря, российские войска в очередной раз обстреляли территорию Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть жертва

В частности, как отмечается, в Зеленодольской громаде Криворожья из-за врага погиб мужчина.

"На населенный пункт противник направил FPV-дрон. Поврежден газопровод", - говорится в сообщении.

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Удары по Никопольщине

В Никопольском районе пострадали мужчины 23 и 39 лет. Им оказали необходимую помощь.

Удары россиян пришлись по самому Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригоровской громадам. Среди поврежденного там - инфраструктура и сельскохозяйственное предприятие. Загорелся частный дом. Задело линии электропередач и авто.

Обстрелы Самаровского района

По данным ОВА, в Самаровском районе обошлось без раненых. Его агрессор атаковал БПЛА. Возник пожар на одном из предприятий.

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Последствия

Впоследствии в ГСЧС показали последствия вражеских обстрелов.







