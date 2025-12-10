Ворог гатив по трьох районах Дніпропетровщини: загинув чоловік, є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж
У ніч проти середи, 10 грудня, російські війська вчергове обстрілювали територію Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертва
Зокрема, як зазначається, у Зеленодольській громаді Криворіжжя через ворога загинув чоловік.
"На населений пункт противник скерував FPV-дрон. Понівечив газогін", - йдеться у повідомленні.
Удари по Нікопольщині
У Нікопольському районі постраждали чоловіки 23 та 39 років. Їм надали необхідну допомогу.
Удари росіян прийшлися по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Серед пошкодженого там - інфраструктура та сільськогосподарське підприємство. Зайнявся приватний будинок. Зачепило лінії електропередач й авто.
Обстріли Самарівського району
За даними ОВА, минулося без поранених у Самарівському районі. Його агресор атакував БпЛА. Виникла пожежа на одному з підприємств.
Наслідки
Згодом у ДСНС показали наслідки ворожих обстрілів.
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