Ворог гатив по трьох районах Дніпропетровщини: загинув чоловік, є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 10 грудня, російські війська вчергове обстрілювали територію Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертва

Зокрема, як зазначається, у Зеленодольській громаді Криворіжжя через ворога загинув чоловік.

"На населений пункт противник скерував FPV-дрон. Понівечив газогін", - йдеться у повідомленні.

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Удари по Нікопольщині

У Нікопольському районі постраждали чоловіки 23 та 39 років. Їм надали необхідну допомогу.

Удари росіян прийшлися по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Серед пошкодженого там - інфраструктура та сільськогосподарське підприємство. Зайнявся приватний будинок. Зачепило лінії електропередач й авто.

Обстріли Самарівського району

За даними ОВА, минулося без поранених у Самарівському районі. Його агресор атакував БпЛА. Виникла пожежа на одному з підприємств.

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Наслідки

Згодом у ДСНС показали наслідки ворожих обстрілів.







