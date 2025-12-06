РУС
Новости Атака беспилотников на Одесщину
423 0

"Шахеды" атаковали объект энергетики в Одесской области: есть перебои со светом и теплом

шахед над Одесской областью

Ночью 6 декабря 2025 года враг снова нанес удар по гражданской инфраструктуре Одесской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Поврежден объект энергетики

Как отмечается, несмотря на активную работу ПВО, поврежден объект энергетики, без последующего возгорания. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Читайте также: Взрыв в многоэтажке Одессы: мужчина взорвал 2 гранаты во время семейной ссоры

По данным ОВА, зафиксированы перебои в электро- и теплоснабжении. Специалисты уже работают над устранением последствий.

"Критическая инфраструктура переведена на генераторы. Развернуто 9 пунктов несокрушимости для помощи населению", - уточнил глава области.

Больше информации на данный момент не известно.

Автор: 

обстрел (30771) Одесская область (3989) энергетика (2875) Шахед (1702)
