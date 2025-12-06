"Шахеди" атакували об’єкт енергетики на Одещині: є перебої зі світлом та теплом

Вночі 6 грудня 2025 року ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі Одещини ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Пошкоджено об’єкт енергетики

Як зазначається, попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкт енергетики, без подальшого загорання. Жертв і постраждалих, на щастя, немає.

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За даними ОВА, зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків.

"Критична інфраструктура переведена на генератори. Розгорнуто 9 пунктів незламності для допомоги населенню", - уточнив очільник області.

Більше інформації на цю мить не відомо.