Рашисты нанесли удары дронами по Черниговщине: вспыхнул пожар. ФОТО

В ночь на среду, 10 декабря 2025 года, войска РФ атаковали ударными беспилотниками территорию Черниговщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Ночная атака

Как отмечается, ночью противник нанес удар по Корюковскому району. Вследствие попадания беспилотника в гражданский объект возник пожар.

К ликвидации возгорания были привлечены 10 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС, а также пожарные местной пожарной команды.

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Последствия

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.





Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал о нескольких ударах российских БПЛА по жилым и промышленным объектам на Черниговщине.

Также отмечалось, что вражеский дрон атаковал многоэтажку в Чернигове: пострадали три человека.

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