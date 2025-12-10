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Рашисты нанесли удары дронами по Черниговщине: вспыхнул пожар. ФОТО
В ночь на среду, 10 декабря 2025 года, войска РФ атаковали ударными беспилотниками территорию Черниговщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Ночная атака
Как отмечается, ночью противник нанес удар по Корюковскому району. Вследствие попадания беспилотника в гражданский объект возник пожар.
К ликвидации возгорания были привлечены 10 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС, а также пожарные местной пожарной команды.
Последствия
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал о нескольких ударах российских БПЛА по жилым и промышленным объектам на Черниговщине.
- Также отмечалось, что вражеский дрон атаковал многоэтажку в Чернигове: пострадали три человека.
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