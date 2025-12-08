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Новости Фото Атака беспилотников на Чернигов
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Вражеский дрон атаковал многоэтажку в Чернигове: пострадали три человека. ФОТОрепортаж

Ночью 8 декабря вражеский БПЛА взорвался возле многоэтажного дома в Чернигове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Вражеский дрон упал возле многоэтажного жилого дома. В результате взрыва выбиты окна и двери, а также произошло возгорание газопровода.

В результате падения российского беспилотного летательного аппарата возле многоэтажного жилого дома произошел взрыв. Взрывная волна привела к выбиванию окон и дверей, повреждению автомобилей, а также вызвала возгорание газопровода.

Аварийные службы оперативно выехали на место происшествия и ликвидируют последствия инцидента. В результате пострадали три человека, один из которых был госпитализирован в больницу, двум другим оказали медицинскую помощь на месте.

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Последствия вражеской атаки

Чернигов
Чернигов
Чернигов
Чернигов
Чернигов

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беспилотник (5352) обстрел (33249) Чернигов (991) Черниговская область (1602) Черниговский район (198)
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