Вражеский дрон атаковал многоэтажку в Чернигове: пострадали три человека. ФОТОрепортаж

Ночью 8 декабря вражеский БПЛА взорвался возле многоэтажного дома в Чернигове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Вражеский дрон упал возле многоэтажного жилого дома. В результате взрыва выбиты окна и двери, а также произошло возгорание газопровода.

В результате падения российского беспилотного летательного аппарата возле многоэтажного жилого дома произошел взрыв. Взрывная волна привела к выбиванию окон и дверей, повреждению автомобилей, а также вызвала возгорание газопровода.

Аварийные службы оперативно выехали на место происшествия и ликвидируют последствия инцидента. В результате пострадали три человека, один из которых был госпитализирован в больницу, двум другим оказали медицинскую помощь на месте.

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Последствия вражеской атаки











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