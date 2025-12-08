Ворожий дрон атакував багатоповерхівку у Чернігові: постраждали троє людей. ФОТОрепортаж

Вночі 8 грудня ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку у Чернігові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

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Ворожий дрон впав біля багатоповерхового житлового будинку. Внаслідок вибуху вибиті вікна та двері, а також сталося займання газопроводу.

Внаслідок падіння російського безпілотного літального апарата біля багатоповерхового житлового будинку стався вибух. Вибухова хвиля призвела до вибиття вікон та дверей, пошкодження автомобілів, а також спричинила займання газопроводу.

Аварійні служби оперативно виїхали на місце події та ліквідовують наслідки інциденту. У результаті постраждали троє людей, одна з яких була госпіталізована до лікарні, двом іншим надали медичну допомогу на місці.

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Наслідки ворожої атаки











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