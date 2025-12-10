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Новини Фото Обстріли Чернігівщини
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Рашисти вдарили дронами по Чернігівщині: спалахнула пожежа. ФОТО

У ніч проти середи, 10 грудня 2025 року, війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Нічна атака

Як зазначається, вночі противник завдав удару по Корюківському району. Унаслідок влучання безпілотника в цивільний об’єкт виникла пожежа.

До ліквідації загоряння залучалися 10 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС, а також вогнеборці місцевої пожежної команди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найскладніша енергоситуація після нічних ударів - на Чернігівщині та Донеччині, - "Укренерго"

Наслідки

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував про кілька ударів російських БпЛА по житлових та промислових об’єктах на Чернігівщині.
  • Також зазначалося, що ворожий дрон атакував багатоповерхівку у Чернігові: постраждали троє людей.

Також читайте: 36 людей загинуло і 185 поранені внаслідок атак РФ на Чернігівщину цього року, - ОВА

Автор: 

обстріл (36973) ДСНС (5473) Шахед (2537) Чернігівська область (1456)
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