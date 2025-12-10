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Рашисти вдарили дронами по Чернігівщині: спалахнула пожежа. ФОТО
У ніч проти середи, 10 грудня 2025 року, війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Чернігівщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Нічна атака
Як зазначається, вночі противник завдав удару по Корюківському району. Унаслідок влучання безпілотника в цивільний об’єкт виникла пожежа.
До ліквідації загоряння залучалися 10 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС, а також вогнеборці місцевої пожежної команди.
Наслідки
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував про кілька ударів російських БпЛА по житлових та промислових об’єктах на Чернігівщині.
- Також зазначалося, що ворожий дрон атакував багатоповерхівку у Чернігові: постраждали троє людей.
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