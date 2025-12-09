Доба на Чернігівщині: кілька ударів російських БпЛА по житлових та промислових об’єктах. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські БпЛА атакували Чернігів, Корюківський та Ніжинський райони. Виникли локальні пожежі на фермерських та промислових об’єктах. Постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

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Атака на Чернігів

В обласному центрі внаслідок падіння безпілотника пошкоджено приватне домогосподарство. Без постраждалих.

Корюківський район

У результаті влучання по території фермерського господарства загорілися скирди соломи на загальній площі близько 1800 кв. м. До ліквідації пожежі залучалися підрозділи ДСНС та місцева пожежна команда. Пожежу ліквідовано.

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Ніжинський район

Зафіксовано серію влучань по одному з промислових об’єктів, унаслідок чого виникло кілька осередків пожежі. Рятувальники оперативно їх ліквідували. Інформація про постраждалих не надходила.

Наслідки ворожих атак











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