Росіяни атакували Новгород-Сіверський: загинув чоловік, пошкоджено райвідділ поліції та будинки (оновлено)
Сьогодні, 6 грудня, російські війська вдарили по місту Новгород-Сіверський у Чернігівській області, унаслідок чого пошкоджено райвідділ поліції та житлові будинки. Відомо про одного загиблого.
Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається росіяни ввечері атакували безпілотниками центральну частину міста Новгород-Сіверський. Унаслідок ударів ворога сталася пожежа будівлі Новгород-Сіверського райвідділу поліції, вибухами пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру.
Повідомляється, що інформація про постраждалих не надходила.
Оновлення
Згодом начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов повідомив, що внаслідок атаки ворожих дронів у своєму будинку загинув 50-річний місцевий мешканець.
Внаслідок атаки постраждав відділок поліції, будівля медичного коледжу та щонайменше вісім приватних житлових будинків та цивільне авто.
Що передувало?
Нагадаємо, вночі 6 грудня російські безпілотники атакували Чернігівську область.
- У Корюківському районі зафіксовано влучання у житловий сектор та по цивільному об’єкту.
- У місті Чернігів та Чернігівському районі противник завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури.
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