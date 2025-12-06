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Новини Обстріли Чернігівщини
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Росіяни атакували Новгород-Сіверський: загинув чоловік, пошкоджено райвідділ поліції та будинки (оновлено)

РФ атакувала Новгород-Сіверський

Сьогодні, 6 грудня, російські війська вдарили по місту Новгород-Сіверський у Чернігівській області, унаслідок чого пошкоджено райвідділ поліції та житлові будинки. Відомо про одного загиблого. 

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається росіяни ввечері атакували безпілотниками центральну частину міста Новгород-Сіверський. Унаслідок ударів ворога сталася пожежа будівлі Новгород-Сіверського райвідділу поліції, вибухами пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру.

Повідомляється, що інформація про постраждалих не надходила.

Оновлення

Згодом начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов повідомив, що внаслідок атаки ворожих дронів у своєму будинку загинув 50-річний місцевий мешканець.

Внаслідок атаки постраждав відділок поліції, будівля медичного коледжу та щонайменше вісім приватних житлових будинків та цивільне авто.

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Що передувало?

Нагадаємо, вночі 6 грудня російські безпілотники атакували Чернігівську область.

  • У Корюківському районі зафіксовано влучання у житловий сектор та по цивільному об’єкту.
  • У місті Чернігів та Чернігівському районі противник завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Автор: 

обстріл (34588) Чернігівська область (1395) Новгород-Сіверський район (95) Новгород-Сіверський (29)
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