Россияне атаковали Новгород-Сиверский: загорелось здание райотдела полиции, повреждены дома

РФ атаковала Новгород-Северский

Сегодня, 6 декабря, российские войска нанесли удар по городу Новгород-Сиверский в Черниговской области, в результате чего повреждены райотдел полиции и жилые дома.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вечером россияне атаковали беспилотниками центральную часть города Новгород-Сиверский. В результате ударов врага произошел пожар здания Новгород-Сиверского райотдела полиции, взрывами повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура.

Сообщается, что информация о пострадавших не поступала.

Что предшествовало?

Напомним, ночью 6 декабря российские беспилотники атаковали Черниговскую область.

  • В Корюковском районе зафиксировано попадание в жилой сектор и по гражданскому объекту.
  • В городе Чернигов и Черниговском районе противник нанес удары по объектам критической инфраструктуры.

