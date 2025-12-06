Россияне атаковали Новгород-Сиверский: загорелось здание райотдела полиции, повреждены дома
Сегодня, 6 декабря, российские войска нанесли удар по городу Новгород-Сиверский в Черниговской области, в результате чего повреждены райотдел полиции и жилые дома.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вечером россияне атаковали беспилотниками центральную часть города Новгород-Сиверский. В результате ударов врага произошел пожар здания Новгород-Сиверского райотдела полиции, взрывами повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура.
Сообщается, что информация о пострадавших не поступала.
Что предшествовало?
Напомним, ночью 6 декабря российские беспилотники атаковали Черниговскую область.
- В Корюковском районе зафиксировано попадание в жилой сектор и по гражданскому объекту.
- В городе Чернигов и Черниговском районе противник нанес удары по объектам критической инфраструктуры.
