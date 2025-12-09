Сутки в Черниговской области: несколько ударов российских БПЛА по жилым и промышленным объектам. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение суток российские БПЛА атаковали Чернигов, Корюковский и Нежинский районы. Возникли локальные пожары на фермерских и промышленных объектах. Пострадавших нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Атака на Чернигов
В областном центре в результате падения беспилотника повреждено частное домохозяйство. Без пострадавших.
Корюковский район
В результате попадания по территории фермерского хозяйства загорелись стога соломы на общей площади около 1800 кв. м. К ликвидации пожара привлекались подразделения ГСЧС и местная пожарная команда. Пожар ликвидирован.
Нежинский район
Зафиксирована серия попаданий по одному из промышленных объектов, в результате чего возникло несколько очагов пожара. Спасатели оперативно их ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.
Последствия вражеских атак
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