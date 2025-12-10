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Рашисти вдарили дронами по об’єкту інфраструктури на Одещині: є руйнування. ФОТО
В ніч на 10 грудня 2025 року ворог вчергове масовано атакував територію Одеської області ударними безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Працювали сили ППО
Як зазначається, більшість ворожих цілей повітряного ураження знищено нашими силами ППО.
Є влучання
Проте, за даними ОВА, зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури в одному з районів.
"Унаслідок удару сталося локальне руйнування з подальшим займанням складського приміщення на невеликій площі. Пожежу оперативно ліквідовано. Обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Критична інфраструктура працює в штатному режимі, додали в ОВА.
Що передувало?
- Раніше Повітряні сили інформували, що РФ запустила ударні БПЛА по Україні.
- Рашисти вдарили дронами по Чернігівщині, там спалахнула пожежа.
- Ворог гатив по трьох районах Дніпропетровщини: загинув чоловік, є поранені.
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