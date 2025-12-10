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Новини Фото Обстріли Одещини
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Рашисти вдарили дронами по об’єкту інфраструктури на Одещині: є руйнування. ФОТО

В ніч на 10 грудня 2025 року ворог вчергове масовано атакував територію Одеської області ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Працювали сили ППО

Як зазначається, більшість ворожих цілей повітряного ураження знищено нашими силами ППО.

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Є влучання

Проте, за даними ОВА, зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури в одному з районів.

"Унаслідок удару сталося локальне руйнування з подальшим займанням складського приміщення на невеликій площі. Пожежу оперативно ліквідовано. Обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Одещина після обстрілу

Критична інфраструктура працює в штатному режимі, додали в ОВА.

Також читайте: Рашисти вдарили по енергооб’єкту на Одещині: поранений працівник у важкому стані

Що передувало?

  • Раніше Повітряні сили інформували, що РФ запустила ударні БПЛА по Україні.
  • Рашисти вдарили дронами по Чернігівщині, там спалахнула пожежа. 
  • Ворог гатив по трьох районах Дніпропетровщини: загинув чоловік, є поранені.

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обстріл (36973) Одеська область (4245) Шахед (2537)
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