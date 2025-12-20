Удар по мосту на Одесщине: транспортное сообщение через Днестр частично восстановлено

Люди уже могут перемещаться через Днестр на легковых автомобилях, микроавтобусах и небольших грузовиках, транспортное сообщение частично восстановлено.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита по результатам совещания в Одесской области с представителями местных громад, главами районов при участии главы ОВА Олега Кипера, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Транспортное сообщение уже частично восстановлено, люди могут передвигаться на легковых автомобилях, микроавтобусах и небольших грузовиках через р.Днестр. В ближайшие 48 часов будут дополнительно улучшены условия передвижения по привычным маршрутам", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеского удара по Одесской области: погибли восемь человек. ФОТОрепортаж

Что уже сделано?

Отмечается, что уже восстановлена стабильная работа финансовых учреждений. Банки работают в штатном режиме, все банкоматы обеспечены наличными.

Почтовые отделения возобновили работу согласно графику, пенсии, другие выплаты и корреспонденция доставляются в штатном режиме.

Продуктовые магазины возобновили поставки продукции и товаров. Все необходимое для людей есть на полках торговых сетей.

Кроме того, сформирована логистика поставок топлива на АЗС. Все виды топлива в наличии в сети заправочных станций.

Читайте также: Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области: семь погибших, еще 15 - ранены

Отмечается, что экстренные службы, полиция и другие работают в усиленном режиме, обеспечивают правопорядок на местах.

Ситуация под контролем

"Ситуация находится под личным контролем главы государства и премьер-министра Украины Юлии Свириденко", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Разбираемся с людьми, которые отвечают за ПВО Одесской области, - Зеленский

Что предшествовало?

Напомним, 18 декабря российский ударный дрон атаковал мост на Одесщине вблизи государственной границы с Молдовой, что привело к временному закрытию нескольких пунктов пропуска.