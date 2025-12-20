Зеленский анонсировал увольнение командующего ВК "Південь" Карпенко: "Найдут другую кандидатуру"
Президент Владимир Зеленский анонсировал увольнение с должности командующего воздушным командованием "Південь" Дмитрия Карпенко.
Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Карпенко уволят
На фоне массированных российских обстрелов президент заявил, что противовоздушная оборона Одесщины будет усилена. Также будет заменено командование.
"Безусловно, мы будем бороться за логистику каждого нашего региона... Сейчас боремся за Одессу. Усиливаем ПВО. Усиливать будем и, если честно, командование. Я сегодня проговорил этот вопрос - о замене командующего ВК "Південь" Карпенко. Я думаю, найдут другую кандидатуру", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что на такие ситуации нужно реагировать своевременно и быстро.
"Как бы нам ни было трудно реагировать, нужно максимально защищать людей, максимально защищать Одессу и другие наши регионы", - добавил Зеленский.
Отметим, что генерал-майор Дмитрий Карпенко является командующим ВК "Південь" с 2022 года.
Что предшествовало?
- Напомним, 18 декабря российский ударный дрон атаковал мост в Одесской области вблизи государственной границы с Молдовой, что привело к временному закрытию нескольких пунктов пропуска.
- 20 декабря сообщалось, что люди уже могут перемещаться через Днестр на легковых автомобилях, микроавтобусах и небольших грузовиках, транспортное сообщение частично восстановлено.
- Эвакуация с юга Одесской области пока не планируется.
якось так, вова, якщо ти одночасно посилюєш ППО Півдня Держави
тоді як стосовно голови Київської військової адміністрації тимура ткаченка ?
він вже знайшов яка падлюка дрони з кацапською ганчіркою над столицею пускає ?
а якщо та кацапська ганчірка вофкє на голову впаде в прямом ефірє відосика ?
.
Русні колись на Котельній цілу зірку над штабом ФСО в жовто-блакитний перефарбовували, і що?
Треба вірити, і не хитати човна на радість русні.
Це просто феєрична ганьба - окрім як матюками , на це , не відреагуєш ...#@#%@&
І ми отримали
космічнікомічні війська
Володимир Карпенко - один із найбільш наближених до Сирського генералів і відомий корупціонер, яким чомусь не займаються правоохоронні органи і який якраз утримує ту відсталу, беззмістовну систему постачання та формування потреб у війську, що далася взнаки у війні та все ще не відповідає її реаліям і запитам. Коли військовослужбовці за власний кошт купують речі першої необхідності, докуповують їжу і роблять ********** до дронів у підвальних майстернях.
Так от, його брат Дмитро Карпенко, командувач ПВК «Південь» Повітряних сил, якраз блокував більшість спроб упровадити системне застосування дронів-перехоплювачів навколо Одеси, систематизацію ППО тощо. І блокує, бо інакше не вміє.
Братик і Сирський його прикривають. Усі мовчать. Верховна Рада України теж МОВЧИТЬ ПРО ГЕНЕРАЛІВ.
Щось до Президента з інформації прорвалося...