Зеленский анонсировал увольнение командующего ВК "Південь" Карпенко: "Найдут другую кандидатуру"

Президент Владимир Зеленский анонсировал увольнение с должности командующего воздушным командованием "Південь" Дмитрия Карпенко.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

На фоне массированных российских обстрелов президент заявил, что противовоздушная оборона Одесщины будет усилена. Также будет заменено командование.

"Безусловно, мы будем бороться за логистику каждого нашего региона... Сейчас боремся за Одессу. Усиливаем ПВО. Усиливать будем и, если честно, командование. Я сегодня проговорил этот вопрос - о замене командующего ВК "Південь" Карпенко. Я думаю, найдут другую кандидатуру", - сказал глава государства.