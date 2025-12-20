РУС
Зеленский анонсировал увольнение командующего ВК "Південь" Карпенко: "Найдут другую кандидатуру"

Президент Владимир Зеленский анонсировал увольнение с должности командующего воздушным командованием "Південь" Дмитрия Карпенко.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Карпенко уволят

На фоне массированных российских обстрелов президент заявил, что противовоздушная оборона Одесщины будет усилена. Также будет заменено командование.

"Безусловно, мы будем бороться за логистику каждого нашего региона... Сейчас боремся за Одессу. Усиливаем ПВО. Усиливать будем и, если честно, командование. Я сегодня проговорил этот вопрос - о замене командующего ВК "Південь" Карпенко. Я думаю, найдут другую кандидатуру", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что на такие ситуации нужно реагировать своевременно и быстро.

"Как бы нам ни было трудно реагировать, нужно максимально защищать людей, максимально защищать Одессу и другие наши регионы", - добавил Зеленский.

Отметим, что генерал-майор Дмитрий Карпенко является командующим ВК "Південь" с 2022 года.

Что предшествовало?

  • Напомним, 18 декабря российский ударный дрон атаковал мост в Одесской области вблизи государственной границы с Молдовой, что привело к временному закрытию нескольких пунктов пропуска.
  • 20 декабря сообщалось, что люди уже могут перемещаться через Днестр на легковых автомобилях, микроавтобусах и небольших грузовиках, транспортное сообщение частично восстановлено.
  • Эвакуация с юга Одесской области пока не планируется.

+11
А Сирський його цілком влаштовує, як і Малюк, під носом якого над Києвом тягають ганчірку з двоголовим півнем.
20.12.2025 19:41 Ответить
+9
Звільнення на пенсію ? А може краще його оператором в розрахунок ППО ...?
20.12.2025 19:40 Ответить
+6
Ішака треба гнати чим скоріш. Безтолкове чмо і так смердить уже зайвих півтора року.
20.12.2025 19:51 Ответить
Звільнення на пенсію ? А може краще його оператором в розрахунок ППО ...?
20.12.2025 19:40 Ответить
"...перший генерал збив перший дрон..." - ото буде новина
20.12.2025 19:47 Ответить
Щоб ще гірше зробити?
20.12.2025 19:48 Ответить
Карпенко не відбив атаку дрона ввіреним йому у розпорядження асвальтом

якось так, вова, якщо ти одночасно посилюєш ППО Півдня Держави

тоді як стосовно голови Київської військової адміністрації тимура ткаченка ?
він вже знайшов яка падлюка дрони з кацапською ганчіркою над столицею пускає ?
а якщо та кацапська ганчірка вофкє на голову впаде в прямом ефірє відосика ?

.
20.12.2025 20:08 Ответить
А Сирський його цілком влаштовує, як і Малюк, під носом якого над Києвом тягають ганчірку з двоголовим півнем.
20.12.2025 19:41 Ответить
Навіть якщо правда. Знайшли дурників, які згодились на дроні ганчірку протягнути.
Русні колись на Котельній цілу зірку над штабом ФСО в жовто-блакитний перефарбовували, і що?
20.12.2025 19:52 Ответить
Не вірно формулюєте питання - "Навіть якщо правда..." - це не правда ! Під час війни мати якісь сумніви , допускати якісь припущення - це полегшувати роботу ворогу !
20.12.2025 19:58 Ответить
Зеленський на запитання про корупцію в Україні: "Все чисто"
Треба вірити, і не хитати човна на радість русні.
20.12.2025 20:04 Ответить
Так отож - арештів і судових вироків все одно не буде ! А отже - всі ці корупційні скандали - це лише "розхитування човна" на радість кацапам !
20.12.2025 20:08 Ответить
Отож..А наприклад під час Другої Світової у мацкві працювала "фашистська російська партія" під керівництвом сина товарища Мікояна...Знайти дибілів надо звісно..Але робити з цого трагедію.....неначасі))))
20.12.2025 20:19 Ответить
Видалив , соррі ...
Це просто феєрична ганьба - окрім як матюками , на це , не відреагуєш ...#@#%@&
20.12.2025 20:17 Ответить
піпець як потужно))
20.12.2025 19:42 Ответить
За такі пр***** з ППО, треба не виганяти з посади, треба судити й позбавляти заслуг!
20.12.2025 19:45 Ответить
пр***** з ППО розпочалися тоді, коли РТВшників і ЗРКшників розпос=чали призначати Командувачами ППО, а ще раніше підпорядкували ВПС (авіацію) ППО
І ми отримали космічні комічні війська
20.12.2025 20:02 Ответить
А хто його призначив?
20.12.2025 19:46 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня (27 січня 2023 року) - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (1 червня 2022 року) - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]
20.12.2025 19:56 Ответить
залишилося ще 1 ступень надати у звязку із виходом на пенсію....
20.12.2025 19:57 Ответить
І потім - можна послом в Гондурас !
20.12.2025 20:01 Ответить
і до пенсії буде надбавка десь так до 24 000 грн і це тільки за ордени Б.Хмельницького
20.12.2025 20:04 Ответить
єрмака спитай кого поставити на цю посаду? ну і відповідно ціна питання?
20.12.2025 19:47 Ответить
Ішака треба гнати чим скоріш. Безтолкове чмо і так смердить уже зайвих півтора року.
20.12.2025 19:51 Ответить
https://t.me/marybezuhla/5637 Безугла. За ППО Одещини відповідає брат командувача Сил логістики Володимира Карпенка Дмитро Карпенко.

Володимир Карпенко - один із найбільш наближених до Сирського генералів і відомий корупціонер, яким чомусь не займаються правоохоронні органи і який якраз утримує ту відсталу, беззмістовну систему постачання та формування потреб у війську, що далася взнаки у війні та все ще не відповідає її реаліям і запитам. Коли військовослужбовці за власний кошт купують речі першої необхідності, докуповують їжу і роблять ********** до дронів у підвальних майстернях.

Так от, його брат Дмитро Карпенко, командувач ПВК «Південь» Повітряних сил, якраз блокував більшість спроб упровадити системне застосування дронів-перехоплювачів навколо Одеси, систематизацію ППО тощо. І блокує, бо інакше не вміє.

Братик і Сирський його прикривають. Усі мовчать. Верховна Рада України теж МОВЧИТЬ ПРО ГЕНЕРАЛІВ.

Щось до Президента з інформації прорвалося...
20.12.2025 19:55 Ответить
Знайшов цапа-відбувайла.
20.12.2025 20:01 Ответить
А что такое,некомпетентен,это стало понятно только сейчас,кто рекомендовал и крышевал его? Давайте полноценное расследование
20.12.2025 20:06 Ответить
звільняти потрібно верховного ухилянта, бо без усунення причини все решта це лише імітація діяльності... Систематичні пройоби та провали це не провина виконавців, це доказ того, що на стратегічному рівні планування та керування державою сидить примітивний зелений чоловічок, який сам про себе казав з гордістю в хрипатому голосі: я не маю часу думати стратегічно. Якби цей невіглас та нікчема мав хоч трохи розуму то він би знав слова Сунь Цзи: тактика без стратегії це лише метушня перед поразкою. Саме тому ми після реальних стратегічних успіхів 2022 року, які були досягнуті завдяки нашим добровольцям, волонтерам та ЗСУ, зусиллями телепня, нікчеми та світоглядного інваліда зеленського, перетворили можливість підписати гідний мир на наших умовах на те ганьбище, яке спостерігаємо зараз.
20.12.2025 20:09 Ответить
Командувач повітряного командування - що за нісенітниця ?
20.12.2025 20:18 Ответить
Хоч одне його призначення покращувало ситуацію?
20.12.2025 20:49 Ответить
 
 