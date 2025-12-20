Эвакуация населения с юга Одесщины не планируется, - Кулеба

Ситуация на юге Одесщины стабильна и контролируемая. На данный момент эвакуация населения не планируется.

Об этом во время брифинга сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Эвакуация не планируется

"Эвакуация населения не планируется. Мы были в разных громадах, общались с руководителями. Ситуация абсолютно нормальная. Люди вчера были обеспокоены тем, что не будет продуктов, как им получать пенсии... Сегодня, когда ситуация выровнялась, вообще не было никаких вопросов. В целом, очень стойкие люди, и я не услышал никаких опасений или жалоб", - заявил Кулеба.

По словам чиновника, на сегодняшний день жизнедеятельность Измаила, Рени и других населенных пунктов, расположенных на другом берегу Днестра, обеспечена благодаря развернутой понтонной переправе.

В первую очередь пропускают автомобили с продуктами и медикаментами. Также осуществляется инкассация для своевременных выплат пенсий и пособий.

Рассматривается возможность расширения логистических возможностей

Вице-премьер-министр добавил, что в настоящее время соответствующие службы прорабатывают возможность расширения логистических возможностей в регионе.

"В течение недели мы развернем два альтернативных пути логистики. Один будет постоянный, второй - еще один понтонный мост. Это краткосрочная перспектива. И в течение двух месяцев мы сделаем еще два дополнительных альтернативных пути для увеличения транспортного обеспечения обеих сторон реки Днестр", - сказал Кулеба.

Что предшествовало?

Напомним, 18 декабря российский ударный дрон атаковал мост в Одесской области вблизи государственной границы с Молдовой, что привело к временному закрытию нескольких пунктов пропуска.

20 декабря сообщалось, что люди уже могут передвигаться через Днестр на легковых автомобилях, микроавтобусах и небольших грузовиках, транспортное сообщение частично восстановлено.

