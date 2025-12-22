Атака РФ по Никопольскому району: трое пострадавших, разрушены дома и инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Никопольском районе Днепропетровщины вследствие очередной атаки российских войск 22 декабря пострадали три человека. Агрессор обстреливал район FPV-дронами и артиллерией, повредив жилые дома, инфраструктуру и коммуникации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник ОВА Владислав Гайваненко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пострадавшие

В Никопольском районе вследствие вражеской атаки пострадали три человека – 76-летний мужчина и женщины 76 и 69 лет. Все будут лечиться амбулаторно.

В целом под ударом оказались Никопольская, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Агрессор применял FPV-дроны и артиллерию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присвоили более 50 миллионов гривен: полицейские разоблачили мошенников в Днепре. ФОТОрепортаж

Повреждения

Повреждены инфраструктура, 3 пятиэтажки и 5 частных домов, общежитие, 6 хозяйственных построек, еще одна – разрушена. Повреждены автомобили, газопровод и линия электропередач.

По уточненной информации, из-за ночного артобстрела райцентра повреждены 2 многоэтажки.

Читайте: Дроны оккупанта атаковали Павлоград и Кривой Рог: повреждены дома и автомобили. ФОТОрепортаж

Также сообщается, что днем, по сообщению ВК, защитники неба уничтожили в области беспилотник.













