Атака РФ по Никопольскому району: трое пострадавших, разрушены дома и инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Никопольском районе Днепропетровщины вследствие очередной атаки российских войск 22 декабря пострадали три человека. Агрессор обстреливал район FPV-дронами и артиллерией, повредив жилые дома, инфраструктуру и коммуникации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник ОВА Владислав Гайваненко.
Пострадавшие
В Никопольском районе вследствие вражеской атаки пострадали три человека – 76-летний мужчина и женщины 76 и 69 лет. Все будут лечиться амбулаторно.
В целом под ударом оказались Никопольская, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Агрессор применял FPV-дроны и артиллерию.
Повреждения
Повреждены инфраструктура, 3 пятиэтажки и 5 частных домов, общежитие, 6 хозяйственных построек, еще одна – разрушена. Повреждены автомобили, газопровод и линия электропередач.
По уточненной информации, из-за ночного артобстрела райцентра повреждены 2 многоэтажки.
Также сообщается, что днем, по сообщению ВК, защитники неба уничтожили в области беспилотник.
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