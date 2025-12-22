В Украине фиксируют воздушную угрозу из-за вражеских БПЛА (обновлено)

В понедельник вечером, 22 декабря, российские войска снова применили ударные беспилотники против Украины. Воздушная угроза фиксируется в ряде регионов.

О текущей ситуации сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Движение вражеских дронов

В 17:52 - сообщалось о вражеских БПЛА в направлении н.п.Иванков в Киевской области.

В 18:20 - Воздушные силы сообщили о движении БПЛА:

на востоке Житомирщины вектором движения на юго-запад;

на севере Черниговской области курсом на Киевщину.

Обновленная информация

В 19:38 – вражеские БпЛА в Черном море в направлении Одессы.

Ранее мы сообщали, что в Никопольском районе Днепропетровской области вследствие очередной атаки российских войск 22 декабря пострадали три человека. Агрессор обстреливал район FPV-дронами и артиллерией, повредив жилые дома, инфраструктуру и коммуникации.

