РФ випустила 86 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 58 цілей. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти в ніч на 22 грудня 2025 року випустили по Україні 86 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Пуски фіксували із напрямків: Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донеччини, Чауда – ТОТ АР Крим.

Понад 50 із них – "шахеди".

Також читайте: Ворог ударив по об’єктах критичної інфраструктури Житомирщини: є постраждалі

Як відпрацювала ППО?

Попередньо, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 58 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Читайте: Зеленський анонсував звільнення командувача ПвК "Південь" Карпенка: "Знайдуть іншу кандидатуру"