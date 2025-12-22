РФ випустила 86 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 58 цілей. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти в ніч на 22 грудня 2025 року випустили по Україні 86 безпілотників різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Пуски фіксували із напрямків: Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донеччини, Чауда – ТОТ АР Крим.
Понад 50 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Попередньо, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 58 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
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