Ворог ударив по об’єктах критичної інфраструктури Житомирщини: є постраждалі
Сьогодні, 22 грудня, вночі ворог завдав ударів по об'єктах критичної інфраструктури Житомирщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки
"Завдяки професійним діям рятувальників декілька постраждалих громадян було евакуйовано з місця подій та доправлено екіпажами екстреної допомоги до лікувальних закладів.
Піротехніки ДСНС обстежили місця ударів, рятувальники ліквідували загоряння, тривають відновлювальні роботи", - зауважив він.
Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить не відомо.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що на Житомирщині сталася аварія на залізниці: УЗ змінила маршрути.
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