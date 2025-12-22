Ворог ударив по об’єктах критичної інфраструктури Житомирщини: є постраждалі

Сьогодні, 22 грудня, вночі ворог завдав ударів по об'єктах критичної інфраструктури Житомирщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки

"Завдяки професійним діям рятувальників декілька постраждалих громадян було евакуйовано з місця подій та доправлено екіпажами екстреної допомоги до лікувальних закладів.

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Піротехніки ДСНС обстежили місця ударів, рятувальники ліквідували загоряння, тривають відновлювальні роботи", - зауважив він.

Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині сталася аварія на залізниці: УЗ змінила маршрути.