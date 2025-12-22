Враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Житомирской области: есть пострадавшие

Сегодня, 22 декабря, ночью враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия

"Благодаря профессиональным действиям спасателей несколько пострадавших граждан были эвакуированы с места происшествия и доставлены экипажами экстренной помощи в лечебные учреждения.

Читайте также: РФ применила беспилотники для атаки по Украине: Воздушные силы сообщают о движении вражеских дронов (обновлено)

Пиротехники ГСЧС обследовали места ударов, спасатели ликвидировали возгорания, продолжаются восстановительные работы", - отметил он.

Более подробная информация о последствиях вражеской атаки на данный момент неизвестна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны оккупанта атаковали Павлоград и Кривой Рог: повреждены дома и автомобили. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Житомирской области произошла авария на железной дороге: УЗ изменила маршруты.