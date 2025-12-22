Враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Житомирской области: есть пострадавшие
Сегодня, 22 декабря, ночью враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия
"Благодаря профессиональным действиям спасателей несколько пострадавших граждан были эвакуированы с места происшествия и доставлены экипажами экстренной помощи в лечебные учреждения.
Пиротехники ГСЧС обследовали места ударов, спасатели ликвидировали возгорания, продолжаются восстановительные работы", - отметил он.
Более подробная информация о последствиях вражеской атаки на данный момент неизвестна.
Что предшествовало?
