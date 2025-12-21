РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8946 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
1 673 5

РФ применила беспилотники для атаки по Украине: Воздушные силы сообщают о движении вражеских дронов (обновлено)

Атака шахидов 21 декабря

Российские войска вечером 21 декабря снова применили ударные беспилотники для атаки на Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В разных регионах фиксируется угроза с воздуха, силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям. Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 17:27 - сообщалось о БПЛА с юга курсом на Белгород-Днестровский.

В 17:35 - БПЛА на Затоку с запада.

В 17:36 - КАБы на Запорожскую область.

В 18:02 - БПЛА на Черноморское.

Обновленная информация

В 19:39 – группа БПЛА с юга на север Донетчины.

В 20:08 – БПЛА с Черного моря курсом на Южное.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Читайте также: Удар РФ по Изюму: погибли патрульная полицейская Ирина Байда и ее муж. ФОТО

Автор: 

беспилотник (4661) обстрел (30974) атака (836) Шахед (1747)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без пво сидеть югу это конечно ппц , может реально замена хоть как то улучшит ситуацию
показать весь комментарий
21.12.2025 20:47 Ответить
Почни з себе.
показать весь комментарий
21.12.2025 21:15 Ответить
Я ж подав скаргу на цю гидоту. Щось не склалося, подайте ви, на раду форумчан.
показать весь комментарий
21.12.2025 21:18 Ответить
https://censor.net/ua/forum/2008573/rada_forumchan_pytannya_pobajannya_pretenziyi_moderatoru
показать весь комментарий
21.12.2025 21:20 Ответить
 
 