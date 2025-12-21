1 673 5
РФ применила беспилотники для атаки по Украине: Воздушные силы сообщают о движении вражеских дронов (обновлено)
Российские войска вечером 21 декабря снова применили ударные беспилотники для атаки на Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
В разных регионах фиксируется угроза с воздуха, силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям. Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя.
Движение вражеских дронов
В 17:27 - сообщалось о БПЛА с юга курсом на Белгород-Днестровский.
В 17:35 - БПЛА на Затоку с запада.
В 17:36 - КАБы на Запорожскую область.
В 18:02 - БПЛА на Черноморское.
Обновленная информация
В 19:39 – группа БПЛА с юга на север Донетчины.
В 20:08 – БПЛА с Черного моря курсом на Южное.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы сообщали, что во время российской атаки на Ривненскую область 21 декабря под удар попал объект гражданской инфраструктуры.
