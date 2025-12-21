Удар РФ по Изюму: погибла патрульная полицейская Ирина Байда и ее муж. ФОТО

Патрульная полицейская батальона Краматорска и Славянска, старший лейтенант полиции Ирина Байда погибла вчера в результате вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

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Удар по Изюму

Как отмечается, трагическое событие произошло в городе Изюм, когда враг нанес удары по городу.

"Она вместе с мужем находилась дома. Враг безжалостно оборвал жизнь полицейской и ее мужа прямо в собственном доме. Ирина была одной из первых патрульных в Краматорске и Славянске. Добросовестная, старательная и верная Присяге украинскому народу, она всегда была там, где была нужна ее помощь", - говорится в сообщении.

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"Гибель коллеги - невосполнимая потеря для семьи, коллектива и всего полицейского сообщества. Это еще одно доказательство преступных действий государства-агрессора, которое целенаправленно обстреливает гражданское население и жилые кварталы", - добавили в полиции.

У Ирины остался 15-летний сын.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне нанесли авиаудар по Изюму, там погибла супружеская пара, пострадала женщина.

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