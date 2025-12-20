РУС
Россияне нанесли авиаудар по Изюму: двое погибших и пострадавшая

Удар по Изюму

Сегодня, 20 декабря, российские войска нанесли удар по Изюму на Харьковщине, вследствие чего погибли люди.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Два человека погибли вследствие вражеского авиаудара по г. Изюм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по уточненной информации, также пострадала 60-летняя женщина, которая получила острую реакцию на стресс.

Чем атаковали?

По предварительным данным, враг атаковал Изюм четырьмя КАБами.

