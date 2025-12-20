Украинские дроны уничтожают переправы оккупантов при попытках форсировать Оскол. ВИДЕО

Армия РФ пытается форсировать реку Оскол, чтобы продвинуться в направлении Купянска на Харьковщине.

Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Российские войска пытаются перебросить технику с левого на правый берег реки Оскол, которая разделяет город.

Экипажи украинских операторов дронов регулярно уничтожают вражеские переправы, чтобы сделать невозможным дальнейшее продвижение техники.

"Они перебрасывают тросы через реку, делают ее переправой", - рассказал командир 15-й бригады НГУ "Кара-Даг".

Смотрите также: Двое оккупантов идут по лесной тропе, по обеим сторонам которой валяются трупы их соратников. ВИДЕО 18+

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг пытается скопиться на северных окраинах Купянска, есть пленные оккупанты, - 10-й армейский корпус. ВИДЕО