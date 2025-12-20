Украинские дроны уничтожают переправы оккупантов при попытках форсировать Оскол. ВИДЕО
Армия РФ пытается форсировать реку Оскол, чтобы продвинуться в направлении Купянска на Харьковщине.
Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ.
Российские войска пытаются перебросить технику с левого на правый берег реки Оскол, которая разделяет город.
Экипажи украинских операторов дронов регулярно уничтожают вражеские переправы, чтобы сделать невозможным дальнейшее продвижение техники.
"Они перебрасывают тросы через реку, делают ее переправой", - рассказал командир 15-й бригады НГУ "Кара-Даг".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль