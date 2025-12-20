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Новини Відео Спроби окупантів переправитися через Оскіл
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Українські дрони нищать переправи окупантів під час спроб форсувати Оскіл. ВIДЕО

Армія РФ намагається форсувати річку Оскіл, щоб просунутися в напрямку Куп’янська на Харківщині.

Про це повідомляє Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ.

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Російські війська намагаються перекинути техніку з лівого на правий берег річки Оскіл, яка розділяє місто.

Екіпажі українських операторів дронів регулярно знищують ворожі переправи, щоб унеможливити подальше просування техніки.

"Вони перекидають троси через річку, роблять її переправою", - розповів командир 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг".

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Автор: 

армія рф (21459) Харківська область (2950) Куп’янський район (765) Куп’янськ (1125) Оскіл річка (59)
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