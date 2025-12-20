Українські дрони нищать переправи окупантів під час спроб форсувати Оскіл. ВIДЕО
Армія РФ намагається форсувати річку Оскіл, щоб просунутися в напрямку Куп’янська на Харківщині.
Про це повідомляє Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ.
Російські війська намагаються перекинути техніку з лівого на правий берег річки Оскіл, яка розділяє місто.
Екіпажі українських операторів дронів регулярно знищують ворожі переправи, щоб унеможливити подальше просування техніки.
"Вони перекидають троси через річку, роблять її переправою", - розповів командир 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль