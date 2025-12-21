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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Войска РФ обстреляли 6 населенных пунктов в Харьковской области: двое погибших, есть раненые. ФОТО

За прошедшие сутки, 20 декабря 2025 года, вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть жертвы

По данным ОГА, в результате обстрелов два человека погибли, еще двое - пострадали.

В г. Изюм погибли 49-летний мужчина и 42-летняя женщина, пострадала 64-летняя женщина; в с. Кившаровка Купянской громады пострадал 69-летний мужчина.

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Также отмечается, что враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 9 КАБ;
  • 4 БПЛА типа "Герань-2";
  • 1 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия

В результате вражеских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Купянском районе поврежден частный дом (пгт Купянск-Узловой), 5 частных домов (пгт Великий Бурлук);
  • в Изюмском районе повреждены многоквартирный и частный дома, дворец культуры, 13 автомобилей (г. Изюм);
  • в Чугуевском районе поврежден базовый отдыха (с. Приморское).

Харьковская область после обстрела

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