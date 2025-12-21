Війська РФ обстріляли 6 населених пунктів на Харківщині: двоє загиблих, є поранені. ФОТО
Упродовж минулої доби, 20 грудня 2025 року, ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертви
За даними ОВА, внаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще двоє - постраждали.
У м. Ізюм загинули 49-річний чоловік і 42-річна жінка, постраждала 64-річна жінка; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 69-річний чоловік.
Також зазначається, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 9 КАБ;
- 4 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки
Через ворожі атаки пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Куп’янськ-Вузловий), 5 приватних будинків (сел. Великий Бурлук);
- в Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, палац культури, 13 автомобілів (м. Ізюм);
- у Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку (с. Приморське).
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