Війська РФ обстріляли 6 населених пунктів на Харківщині: двоє загиблих, є поранені. ФОТО

Упродовж минулої доби, 20 грудня 2025 року, ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви

За даними ОВА, внаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще двоє - постраждали.

У м. Ізюм загинули 49-річний чоловік і 42-річна жінка, постраждала 64-річна жінка; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 69-річний чоловік.

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Також зазначається, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

9 КАБ;

4 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки

Через ворожі атаки пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Куп’янськ-Вузловий), 5 приватних будинків (сел. Великий Бурлук);

в Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, палац культури, 13 автомобілів (м. Ізюм);

у Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку (с. Приморське).

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