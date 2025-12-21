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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Війська РФ обстріляли 6 населених пунктів на Харківщині: двоє загиблих, є поранені. ФОТО

Упродовж минулої доби, 20 грудня 2025 року, ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви

За даними ОВА, внаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще двоє - постраждали.

У м. Ізюм загинули 49-річний чоловік і 42-річна жінка, постраждала 64-річна жінка; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 69-річний чоловік.

Також читайте: Росіяни завдали авіаудару по Ізюму: загинуло подружжя, постраждала жінка. ФОТОрепортаж (оновлено)

Також зазначається, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 9 КАБ;
  • 4 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки

Через ворожі атаки пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Куп’янськ-Вузловий), 5 приватних будинків (сел. Великий Бурлук);
  • в Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, палац культури, 13 автомобілів (м. Ізюм);
  • у Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку (с. Приморське).

Харківщина після обстрілу

Також дивіться: Протягом доби російські БпЛА атакували 4 громади на Харківщині: 1 загиблий і 7 постраждалих, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (35018) жертви (2012) Ізюм (369) Харківська область (2959) Ізюмський район (246)
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