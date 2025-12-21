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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Удар РФ по Ізюму: загинули патрульна поліцейська Ірина Байда та її чоловік. ФОТО

Патрульна поліцейська батальйону Краматорська та Словʼянська, старший лейтенант поліції Ірина Байда загинула вчора внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

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Загинула Ірина Байда

Удар по Ізюму

Як зазначається, трагічна подія сталася в місті Ізюм, коли ворог завдав ударів по місту.

"Вона разом із чоловіком перебувала вдома. Ворог нещадно обірвав життя поліцейської та її чоловіка прямо у власному будинку. Ірина була однією із перших патрульних у Краматорську та Словʼянську. Сумлінна, старанна та вірна Присязі українському народові, вона завжди була там, де потрібна була її допомога", - йдеться у повідомленні.

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"Загибель колеги - непоправна втрата для родини, колективу та всієї поліцейської спільноти. Це ще один доказ злочинних дій держави-агресора, яка цілеспрямовано обстрілює цивільне населення та житлові квартали", - додали в поліції.

У Ірини залишився 15-річний син.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни завдали авіаудару по Ізюму, там загинуло подружжя, постраждала жінка.

Також читайте: Протягом доби російські БпЛА атакували 4 громади на Харківщині: 1 загиблий і 7 постраждалих, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (35018) Нацполіція (15828) жертви (2012) Ізюм (369) Харківська область (2959) Ізюмський район (246)
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Топ коментарі
+24
Царство Небесне
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21.12.2025 13:09 Відповісти
+24
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21.12.2025 13:37 Відповісти
+20
Знов сироти, знов йбнрсня демонструє свою звірячу сутність
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21.12.2025 13:17 Відповісти

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