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Атака РФ на объект гражданской инфраструктуры на Ривненщине: повреждены автомобили и зона отдыха. ФОТОрепортаж
Сегодня, 21 декабря, страна-агрессор в очередной раз применила против мирного населения Украины беспилотники. В Ривненской области под удар попал объект гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В Ривненском районе в результате падения БПЛА произошел взрыв без последующего возгорания недалеко от объекта гражданской инфраструктуры. На данный момент известно о повреждении двух автомобилей, ограждения, дровяного сарая и зоны отдыха.
Последствия атаки
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