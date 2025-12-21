Атака РФ на объект гражданской инфраструктуры на Ривненщине: повреждены автомобили и зона отдыха. ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 декабря, страна-агрессор в очередной раз применила против мирного населения Украины беспилотники. В Ривненской области под удар попал объект гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

В Ривненском районе в результате падения БПЛА произошел взрыв без последующего возгорания недалеко от объекта гражданской инфраструктуры. На данный момент известно о повреждении двух автомобилей, ограждения, дровяного сарая и зоны отдыха.

Читайте также: Рашисты атаковали дронами Ривненскую область: поврежден объект гражданской инфраструктуры

Последствия атаки







