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Атака РФ на об’єкт цивільної інфраструктури на Рівненщині: пошкоджено автівки та зону відпочинку. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 21 грудня, країна-агресор вкотре застосувала проти мирного населення України безпілотники. Рівненські області під удар потрапив обʼєкт цивільної інфраструктури.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Рівненській області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У Рівненському районі внаслідок падіння БпЛА відбувся вибух без подальшого загоряння неподалік обʼєкту цивільної інфраструктури. Наразі відомо про пошкодження двох автомобілів, огорожі, дровітні та зони відпочинку.
Наслідки атаки
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