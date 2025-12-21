Атака РФ на об’єкт цивільної інфраструктури на Рівненщині: пошкоджено автівки та зону відпочинку. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 грудня, країна-агресор вкотре застосувала проти мирного населення України безпілотники. Рівненські області під удар потрапив обʼєкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Рівненській області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У Рівненському районі внаслідок падіння БпЛА відбувся вибух без подальшого загоряння неподалік обʼєкту цивільної інфраструктури. Наразі відомо про пошкодження двох автомобілів, огорожі, дровітні та зони відпочинку.

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Наслідки атаки







