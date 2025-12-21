УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9691 відвідувач онлайн
Новини Фото Обстріли Рівненщини
3 014 5

Атака РФ на об’єкт цивільної інфраструктури на Рівненщині: пошкоджено автівки та зону відпочинку. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 грудня, країна-агресор вкотре застосувала проти мирного населення України безпілотники. Рівненські області під удар потрапив обʼєкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Рівненській області, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

У Рівненському районі внаслідок падіння БпЛА відбувся вибух без подальшого загоряння неподалік обʼєкту цивільної інфраструктури. Наразі відомо про пошкодження двох автомобілів, огорожі, дровітні та зони відпочинку.

Читайте також: Рашисти атакували дронами Рівненщину: пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури

Наслідки атаки

Атака РФ на Рівненщину
Атака РФ на Рівненщину
Атака РФ на Рівненщину
Атака РФ на Рівненщину

Автор: 

обстріл (35018) Рівненська область (1309)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 