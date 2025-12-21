Рашисти атакували дронами Рівненщину: пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури

У ніч проти неділі, 21 грудня, війська РФ атакували дронами територію Рівненської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

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Тривожна ніч на Рівненщині

Як зазначається, внаслідок повітряної атаки ворога був пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури. Загорання немає.

Один з працівників зазнав легкої травми. Медичну допомогу йому надали на місці події.

Наразі там працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших структур.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти атакують Україну ударними безпілотниками.

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