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Рашисти атакували дронами Рівненщину: пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури
У ніч проти неділі, 21 грудня, війська РФ атакували дронами територію Рівненської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Тривожна ніч на Рівненщині
Як зазначається, внаслідок повітряної атаки ворога був пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури. Загорання немає.
Один з працівників зазнав легкої травми. Медичну допомогу йому надали на місці події.
Наразі там працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших структур.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти атакують Україну ударними безпілотниками.
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