Рашисти атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 20 грудня, триває російська атака дронами. У деяких областях оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 20:05 ПС повідомили:
- БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
- БпЛА з Херсонщини, курсом на Чорне моря.
Ударні БпЛА на н.п. Південне та Чорноморське на Одещині, - повідомлялося о 20:16.
Нові БпЛА на півночі Сумщини, курс на південь, - повідомлялося о 20:53.
О 21:38 ПС повідомили:
- БпЛА на Херсонщині, в напрямку Миколаївщини.
- БпЛА на Чернігівщині, на схід від н.п. Ічня, курс на Київщину.
БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку н.п. Сергіївка та Одеса, - повідомлялося о 21:40.
Оновлення щодо руху ворожих дронів
О 22:41 ПС повідомили про:
- БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на захід.
- БпЛА на півночі Київщини курс на Житомирщину.
- Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину(Овідіополь, Чорноморськ, Південне).
- БпЛА на півдні Кіровоградщини курс на н.п. Рівне та Бобринець.
О 22:48 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі Харківщини в напрямку Харкова.
- БпЛА на заході Донеччини курсом на Дніпропетровщину та Харківщину.
Ворог атакує південь
Загроза застосування ударних БпЛА на Одещині: Чорноморськ, Овідіополь, Маяки та Південне, - повідомлялося о 23:11.
О 23:25 ПС повідомили:
- БпЛА в напрямку Запоріжжя зі сходу.
- БпЛА на Одещині в повітряному просторі поблизу Доброолександрівки, Надлиманського та Йосипівки, деякі в напрямку н.п. Маяки.
БпЛА на Одещині в напрямку н.п. Великодолинське та Теплодар, - повідомлялося о 00:07.
О 01:15 ПС повідомили:
- БпЛА на Херсон зі сходу.
- БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на південь.
- БпЛА поблизу н.п. Теплодар на Одещині, курс північний.
