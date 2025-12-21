Рашисти атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 20 грудня, триває російська атака дронами. У деяких областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 20:05 ПС повідомили:

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

БпЛА з Херсонщини, курсом на Чорне моря.

Ударні БпЛА на н.п. Південне та Чорноморське на Одещині, - повідомлялося о 20:16.

Нові БпЛА на півночі Сумщини, курс на південь, - повідомлялося о 20:53.

О 21:38 ПС повідомили:

БпЛА на Херсонщині, в напрямку Миколаївщини.

БпЛА на Чернігівщині, на схід від н.п. Ічня, курс на Київщину.

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку н.п. Сергіївка та Одеса, - повідомлялося о 21:40.

Оновлення щодо руху ворожих дронів

О 22:41 ПС повідомили про:

БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на захід.

БпЛА на півночі Київщини курс на Житомирщину.

Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину(Овідіополь, Чорноморськ, Південне).

БпЛА на півдні Кіровоградщини курс на н.п. Рівне та Бобринець.

О 22:48 ПС повідомили:

БпЛА на півночі Харківщини в напрямку Харкова.

БпЛА на заході Донеччини курсом на Дніпропетровщину та Харківщину.

Ворог атакує південь

Загроза застосування ударних БпЛА на Одещині: Чорноморськ, Овідіополь, Маяки та Південне, - повідомлялося о 23:11.

О 23:25 ПС повідомили:

БпЛА в напрямку Запоріжжя зі сходу.

БпЛА на Одещині в повітряному просторі поблизу Доброолександрівки, Надлиманського та Йосипівки, деякі в напрямку н.п. Маяки.

БпЛА на Одещині в напрямку н.п. Великодолинське та Теплодар, - повідомлялося о 00:07.

О 01:15 ПС повідомили:

БпЛА на Херсон зі сходу.

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на південь.

БпЛА поблизу н.п. Теплодар на Одещині, курс північний.

