РУС
Новости Атака беспилотников
326 1

Рашисты атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

шахеди

Вечером субботы, 20 декабря, продолжается российская атака дронами. В некоторых областях объявлена воздушная тревога. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 20:05 ВС сообщили:

  • БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
  • БПЛА из Херсонской области, курсом на Черное море.

Ударные БПЛА на н.п. Южное и Черноморское в Одесской области, - сообщалось в 20:16.

Новые БПЛА на севере Сумской области, курс на юг, - сообщалось в 20:53.

В 21:38 ВС сообщили:

  • БПЛА на Херсонщине, в направлении Николаевщины.
  • БПЛА в Черниговской области, к востоку от н.п. Ичня, курс на Киевскую область.

БПЛА из акватории Черного моря в направлении н.п. Сергиевка и Одесса, - сообщалось в 21:40.

Читайте также: Враг атаковал тремя "Искандерами" и 51 БПЛА, обезврежено 31 дрон, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (4659) атака (834) Воздушные силы (2852) воздушная тревога (856)
Командувачі ПвК "Південь" і "Центр" уже засвітилися сьогодні - черга на півночі пропустити все
показать весь комментарий
20.12.2025 22:15 Ответить
 
 