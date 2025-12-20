Рашисты атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером субботы, 20 декабря, продолжается российская атака дронами. В некоторых областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 20:05 ВС сообщили:
- БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
- БПЛА из Херсонской области, курсом на Черное море.
Ударные БПЛА на н.п. Южное и Черноморское в Одесской области, - сообщалось в 20:16.
Новые БПЛА на севере Сумской области, курс на юг, - сообщалось в 20:53.
В 21:38 ВС сообщили:
- БПЛА на Херсонщине, в направлении Николаевщины.
- БПЛА в Черниговской области, к востоку от н.п. Ичня, курс на Киевскую область.
БПЛА из акватории Черного моря в направлении н.п. Сергиевка и Одесса, - сообщалось в 21:40.
