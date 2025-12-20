Рашисты атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Вечером субботы, 20 декабря, продолжается российская атака дронами. В некоторых областях объявлена воздушная тревога.

Движение вражеских дронов

В 20:05 ВС сообщили:

БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

БПЛА из Херсонской области, курсом на Черное море.

Ударные БПЛА на н.п. Южное и Черноморское в Одесской области, - сообщалось в 20:16.

Новые БПЛА на севере Сумской области, курс на юг, - сообщалось в 20:53.

В 21:38 ВС сообщили:

БПЛА на Херсонщине, в направлении Николаевщины.

БПЛА в Черниговской области, к востоку от н.п. Ичня, курс на Киевскую область.

БПЛА из акватории Черного моря в направлении н.п. Сергиевка и Одесса, - сообщалось в 21:40.

